İşkembe dolması tarifi! MasterChef işkembe dolması özel tarifi: İşkembe dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşkembe dolması tarifi merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef işkembe dolması tarifi yapılıyor. Peki, işkembe dolması nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım işkembe dolması yapılışı…

Sedef Karatay

İşkembe dolması nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde işkembe dolması tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet dana veya kuzu işkembesi
  • 2 su bardağı pirinç
  • 200 gr kıyma (isteğe bağlı, bazı yörelerde sadece pirinç kullanılır)
  • 2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
  • Pişirme sosu için: 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ, 2 su bardağı sıcak su

TARİF

  • İşkembeyi hazırlayın: İşkembeyi iyice yıkayın, ters çevirip tuz ve limonla ovun. Bol suyla birkaç kez yıkayıp süzün.
  • İç harcı hazırlayın: Bir tavada sıvı yağ veya tereyağında soğanı pembeleştirin. Domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Kıyma kullanıyorsanız ekleyin ve kavurmaya devam edin. Pirinci ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Baharatları, tuzu ve ince doğranmış maydanozu ekleyerek harcı tamamlayın.
  • Dolmaları şekillendirin: İşkembeyi dikdörtgen parçalara ayırın. Her bir parçanın içine hazırladığınız harçtan koyun. Ağzını dikin veya kürdanla kapatın.
  • Pişirme aşaması: Dolmaları tencereye dizin. Ayrı bir tavada tereyağında salçayı kavurun, sıcak suyu ekleyip sosu hazırlayın. Sosu dolmaların üzerine dökün ve dolmaların üzerini hafif geçecek kadar sıcak su ilave edin.
  • Pişirin: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 45-60 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

