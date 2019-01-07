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İskenderun'da tartışma yaratan görüntü: Camide jimnastik yaptılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

İskenderun'dan yeni bir tartışma yaratacak haber geldi. İskenderun Kaptan Paşa adlı camiye sabah namazına giden cemaate cami içerisinde spor yaptırıldığına ilişkin fotoğraflar gündem yarattı.

İskenderun'da tartışma yaratan görüntü: Camide jimnastik yaptılar!

İskenderun’da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezi tarafından “Namaz da bereket, Spor da hareket var” adlı proje ile İskenderun Kaptan Paşa adlı camiye sabah namazına giden cemaate cami içerisinde spor yaptırılıyor.

Halk Sesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre; Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllü bir grup önce cami cemaati ile birlikte namazlarını kılıyor daha sonra ise camiye özel olarak getirilen antrenör nezaretinde cami cemaatine, cami içerisinde sabah sporu yaptırılıyor. Gençlik liderlerinin şimdilik sadece her hafta Perşembe günleri yapılan bu uygulamayı hafta da 2 güne çıkartmayı düşündükleri belirtiliyor.

'CAMİLERİ İBADETHANE OLMAKTAN ÇIKARTIYORLAR'

Öte yandan bazı cami cemaati bu tür projelere sıcak bakmıyor ve “Cami içersinde kahvaltı veya çorba ziyafeti verenlere tanık olduk da jimnastik yapanlarını da ilk kez görüyoruz. Bu gidişle Allah muhafaza pansiyon niyetine turistlere de kiralayabilirler! Gidişat İslamiyet adına hiç de iyiye gitmiyor. Camiler İbadet içindir. Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar” diyerek, tepkilerini dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
iskenderun kaptan paşa cami spor Jimnastik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bence kötü birşey yok burda. insanlara kötü düşünceler empoze edilmiyor ki.
chp zamanı olsa dinsiz derlerdi dindar akp zamanına bak ;)
HEP CA HA PE NIN ISLERI :))
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