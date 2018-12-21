Iskra Lawrence derin yırtmacıyla olay oldu

Sosyal medya sayfasını sık sık kullanan isimlerden biri olan Iskra Lawrence, derin yırtmaçlı siyah elbise giydiği bir videoyu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise büyük beden modelin yaptığı bu paylaşımda kalça kıvrımlarını beğenmediklerini dile getirdi.

Kariyerinin ilk döneminde fazla kilolu olduğu için başvurduğu moda firmalarından geri çevrilen Lawrence, Instagram sayesinde hayalini kurduğu mesleğe kavuştu.

Kalıpların dışında ya da çok zayıf olmadan da modellik yapılabileceğini kanıtlayan Lawrence, sosyal medya hesaplarında da birçok meslektaşının aksine pozlarını hiç photoshop uygulamasından geçirmeden paylaşıyor.



