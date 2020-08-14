Islak cupcake tarifi: Daha önce duymamıştık! Islak ve yumuşak olması...

Meşhur paketli ıslak keklerin sırrını merak ediyorsanız sizi böyle alalım. Çünkü bu tarifi denedikten sonra bir daha dışarıdan satın almayacağınıza eminiz. Gelin ıslak cupcake tarifine başlayalım.

ISLAK CUPCAKE TARİFİ

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı şekersiz kakao tozu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

1 büyük yumurta, oda sıcaklığı

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı vanilya

1/2 su bardağı çok sıcak su

ISLAK CUPCAKE YAPILIŞI

Fırını önceden 200 dereceye ısıtın.

Un, şeker, kakao tozu, kabartma tozu, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın ve birlikte çırpın.

Yumurta, süt, sıvı yağ ve vanilyayı başka bir kapta karıştırın ve birlikte çırpın.

Islak malzemeleri kuru malzemelere ekleyin ve birleşene kadar mikserle çırpın.

Hamura sıcak suyu ekleyin ve birleşene kadar karıştırın. Hamurun ince olması lazım.

Cupcake kalıplarına kek harcından dökün ancak tamamen doldurmayın 2 parmak boşluk bırakın.

Fırının orta rafına koyun 18-21 dakika pişirin. Kekiniz fırından çıktığında nemli ıslak bir dokuda olmalıdır. Afiyet olsun.

ISLAK CUPCAKE'İN BİRAZ DAHA ISLAK OLMASINI İSTİYORSANIZ...

Islak cupcake tarifinize bir kutu küçük puding karışımı eklerseniz ekstra yumuşak ve ıslak dokuda olacaktır. Puding karışımı, kek hamurunuzun kıvamını değiştirerek daha pürüzsüz hale getirecektir.



