Islak kek tarifi: Çikolatalı, kakaolu ve çok pratik ıslak kek tarifleri (Videolu anlatım)

Islak kek deyince aklımıza ilk gelen çayın yanına hazırlanmış bol soslu çikolatalı brownie geliyor. Çocukluğumuzdan beri hayatımızın değişmeyen tadı ıslak kek tarifleri ile karşınızdayız. Islak kek tarifinin en önemli noktası, diğer keklerden en önemli farkı olan sosun hazırlanmasıdır. Peki en pratik, nefis soslu ıslak kek nasıl yapılır? İşte akışkan kıvamı ve pratik yapımı ile çikolatalı, kakaolu ıslak kek tarifleri, gereken malzemeleri, püf noktaları... ISLAK KEK TARİFLERİ Islak kek veya brownie olarak bilinen bu güzelliğin esasından bir yanlışlık sonucu dünyamıza girdiğini biliyor muydunuz? En bilineni ise bir şefin yaptığı kek karışımına yanlışlıkla erimiş çikolata ilave ediyor olması. Başka bir rivayete göre ise Amerikalı bir adamın, yaptığı kekin biraz kuru olduğunu farkedip üzerine süt ve su dökerek ıslatması sonucu ortaya çıkmış ıslak kek. Islak kek tarifleri arasında çikolatalı ıslak kek tarifi, çaylı ıslak kek tarifi, frambuazlı ıslak kek tarifi, kakaolu ıslak kek tarifi, tencerede brownie, toffee soslu ıslak kek tarifi yer almaktadır.

KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİ Islak kek tarifleri içinde en çok aranılanı kakaolu ıslak kek tarifi oluyor. Kakaolu ıslak kek tarifi ile nasıl yapılır, gereken malzemeler nelerdir ve püf noktası nedir öğrenebilir, isterseniz videolu anlatımı ile kolayca ıslak kek yapabilirsiniz. GEREKEN MALZEMELER KEK İÇİN 2 su bardağı un 3 adet yumurta 1 su bardağı süt 1 çay bardağı sıvıyağ 1 su bardağı şeker 4 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu SOS İÇİN 1 su bardağı şeker 2 çay bardağı kakao 1 çay bardağı sıvıyağ 2 su bardağı süt NASIL YAPILIR? İlk olarak kek kısmını hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için ise 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpürtene kadar çırpıyor ve üzerine bir bardak süt ve bir çay bardağı sıvı yağı ilave ettiken sonra tekrar karıştıyoruz. Ardından 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak 2 su bardağı unu da ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığınız ıslak kek hamurunu borcama alıp yaklaşık 30 dakika kadar 165 derece fırında pişirin.

Kek kısmını hazırladıktan sonra sıra sosuna geldi. Bunun için bir su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağı, 2 yemek kaşığı kakaoyu ve 2 su bardağı sütü derin bir kapta çırpın. Ardından karışımı tencereye alın ve kısık ateşte iyice ısınana kadar ısıtın ve ocaktan alın. Kaynamamasına özen gösterin. Islak kek sosunu soğumaya bırakın. Pişen keki dinlendirdikten sonra, sos ılık olacak halde dilimlediğiniz kekin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. İsterseniz hindistan cevizi, ceviz ya da fındık kullanarak süsleyeceğiniz ıslak kekiniz hazır. VİDEOLU ISLAK KEK TARİFİ ISLAK KEK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI Islak kek tarifleri, az malzeme kullanıp harikalar yaratmak isteyenlerin sıklıkla başvurdukları bir tarif. Çaylı, cevizli, vişne soslu gibi birçok çeşidi bulunsa da, en çok tercih edileni basit ıslak kek tarifi. Güzel bir ıslak kek yapmanın püf noktasında en büyük iş, ıslak kek sosuna düşüyor. Kekin son derece ıslak olması için sosun kıvamının yerinde olması gerekiyor. Islak kekinizi fırından çıkarır çıkarmaz üzerine sosunu hemen dökmeyin. Yaklaşık 3/4 dakika kadar dinlendirdikten sonra keki dilimleyin. Ardından sosu dökmeye başlayın. Ve ıslak kek sosunu bol dökün ve her bir diliminin tamamen ıslandığından emin olun. Keki ıslattıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Farklı bir ıslak kek tatmak isterseniz aşağıdaki diğer ıslak kek tarifleri içinden birini seçip deneyebilirsiniz.

FRAMBUAZLI ISLAK KEK TARİFİ AĞLAYAN ISLAK KEK TARİFİ Çikolata tek başına bile mutlu olmanızı sağlarken bir de bol soslu ağlayan ıslak kek tarifi ile nasıl bir etki yapacağını düşünün. Kalorisi biraz yüksek olsa bile ara sıra böyle ufak kaçamak yapmanın kimseye zararı olmaz. Malzeme Listesi 2 çay kaşığı şeker 1,5 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında) 2 çay kaşığı vanilya 3 adet yumurta 2,5 su bardağı un 2 su bardağı kakao 2 çay kaşığı karbonat 1/2 çay kaşığı tuz 1/2 su bardağı kakaolu puding 1 su bardağı süt 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı damla çikolata 1/2 su bardağı su 3 su bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı krema NASIL YAPILIR? Fırını 170 dereceye ayarlayarak başlıyoruz. Bir yandan da büyük bir kapta şeker, 1 bardak tereyağı ve 1 çay kaşığı vanilyayı çırpmaya başlıyoruz. Yumurtaları da karıştırarak ilave edin. Sırasıyla, un, 1 bardak kakao, karbonat, kakaolu puding, tuz, süt, yoğurt ve damla çikolatayı ekleyin, karıştırın. Yağladığınız ortası delik kek kalıbına hamuru boşaltın. Önceden ısıttığınız fırında 60-70 dakika pişirin. Bir kürdan yardımıyla içinin pişmiş olduğunu kontrol edin. Fırından alın, soğumaya bırakın.

Gelelim sosun hazırlanışına... Yarım bardak suyu sos tenceresinde ısıtın, vanilyayı, yarım bardak tereyağı, ilave ederek eritin. Ateşten alın. Bir bardak kakao, pudra şekeri ve kremayı ekleyerek karıştırın. Soğuttuğunuz kekin önce ortasına, üstüne ve sonra kenarlarına sosu dökün. Sosu içine çekmesi için keki bir süre bekletin, dilimleyerek servis yapın. Toffee Soslu Islak Kek Tencerede Brownie ÇAYLI ISLAK KEK TARİFİ Islak kek tarifini farklı bir bakış: çaylı ıslak kek! Çay saati için hazırladığımız ıslak kekimizi bu sefer içine çay koyarak farklı bir tat oluşturuyoruz. GEREKEN MALZEMELER 3 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker Yarım su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı demlenmiş soğuk çay 3 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1,5 su bardağından biraz fazla un 1,5 su bardağı süt Yarım su bardağı su Yarım su bardağı sıvı yağ 3,5 yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı kakao 3 parça bitter çikolata (çikolata katmayabilirsiniz) NASIL YAPILIR? İlk olarak çaylı ıslak keki yapmaya başlamadan önce içinde kullanacağınız çayı demlememiz gerekiyor ki kek hazırlanana kadar soğusun. Daha sonra ise kekin sosunu hazırlamaya başlayalım. Çaylı ıslak kekin sosunu hazırlamak için bir tencereye önce 1,5 su bardağı sütü, yarım su bardağı sıvı yağı ve yarım su bardağı suyu alın. Daha sonra içine toz şekeri ve son olarak 2 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyerek iyice karıştırın. Kısık ateşte sos kaynayana kadar dibi tutmaması için arada bir karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayan sosun içine 3 parça bitter çikolata atın ve çikolatalar eriyene kadar sosu karıştırın. Daha sonra sosu ocaktan alın ve ılımaya bırakın.