Islak kek tarifi: Çikolatalı, kakaolu ve çok pratik ıslak kek tarifleri (Videolu anlatım)

Islak kek deyince aklımıza ilk gelen çayın yanına hazırlanmış bol soslu çikolatalı brownie geliyor. Çocukluğumuzdan beri hayatımızın değişmeyen tadı ıslak kek tarifleri ile karşınızdayız. Islak kek tarifinin en önemli noktası, diğer keklerden en önemli farkı olan sosun hazırlanmasıdır. Peki en pratik, nefis soslu ıslak kek nasıl yapılır? İşte akışkan kıvamı ve pratik yapımı ile çikolatalı, kakaolu ıslak kek tarifleri, gereken malzemeleri, püf noktaları...
Islak kek veya brownie olarak bilinen bu güzelliğin esasından bir yanlışlık sonucu dünyamıza girdiğini biliyor muydunuz? En bilineni ise bir şefin yaptığı kek karışımına yanlışlıkla erimiş çikolata ilave ediyor olması. Başka bir rivayete göre ise Amerikalı bir adamın, yaptığı kekin biraz kuru olduğunu farkedip üzerine süt ve su dökerek ıslatması sonucu ortaya çıkmış ıslak kek. Islak kek tarifleri arasında çikolatalı ıslak kek tarifi, çaylı ıslak kek tarifi, frambuazlı ıslak kek tarifi, kakaolu ıslak kek tarifi, tencerede brownie, toffee soslu ıslak kek tarifi yer almaktadır.
Islak kek tarifleri içinde en çok aranılanı kakaolu ıslak kek tarifi oluyor. Kakaolu ıslak kek tarifi ile nasıl yapılır, gereken malzemeler nelerdir ve püf noktası nedir öğrenebilir, isterseniz videolu anlatımı ile kolayca ıslak kek yapabilirsiniz.
GEREKEN MALZEMELER
KEK İÇİN
2 su bardağı un
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvıyağ
1 su bardağı şeker
4 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
SOS İÇİN
1 su bardağı şeker
2 çay bardağı kakao
1 çay bardağı sıvıyağ
2 su bardağı süt
NASIL YAPILIR?
İlk olarak kek kısmını hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için ise 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpürtene kadar çırpıyor ve üzerine bir bardak süt ve bir çay bardağı sıvı yağı ilave ettiken sonra tekrar karıştıyoruz. Ardından 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak 2 su bardağı unu da ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığınız ıslak kek hamurunu borcama alıp yaklaşık 30 dakika kadar 165 derece fırında pişirin.
Kek kısmını hazırladıktan sonra sıra sosuna geldi. Bunun için bir su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağı, 2 yemek kaşığı kakaoyu ve 2 su bardağı sütü derin bir kapta çırpın. Ardından karışımı tencereye alın ve kısık ateşte iyice ısınana kadar ısıtın ve ocaktan alın. Kaynamamasına özen gösterin. Islak kek sosunu soğumaya bırakın.
Pişen keki dinlendirdikten sonra, sos ılık olacak halde dilimlediğiniz kekin üzerine eşit bir şekilde paylaştırın. İsterseniz hindistan cevizi, ceviz ya da fındık kullanarak süsleyeceğiniz ıslak kekiniz hazır.
Islak kek tarifleri, az malzeme kullanıp harikalar yaratmak isteyenlerin sıklıkla başvurdukları bir tarif. Çaylı, cevizli, vişne soslu gibi birçok çeşidi bulunsa da, en çok tercih edileni basit ıslak kek tarifi. Güzel bir ıslak kek yapmanın püf noktasında en büyük iş, ıslak kek sosuna düşüyor. Kekin son derece ıslak olması için sosun kıvamının yerinde olması gerekiyor.
Islak kekinizi fırından çıkarır çıkarmaz üzerine sosunu hemen dökmeyin. Yaklaşık 3/4 dakika kadar dinlendirdikten sonra keki dilimleyin. Ardından sosu dökmeye başlayın. Ve ıslak kek sosunu bol dökün ve her bir diliminin tamamen ıslandığından emin olun. Keki ıslattıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Farklı bir ıslak kek tatmak isterseniz aşağıdaki diğer ıslak kek tarifleri içinden birini seçip deneyebilirsiniz.
Çikolata tek başına bile mutlu olmanızı sağlarken bir de bol soslu ağlayan ıslak kek tarifi ile nasıl bir etki yapacağını düşünün. Kalorisi biraz yüksek olsa bile ara sıra böyle ufak kaçamak yapmanın kimseye zararı olmaz.
Malzeme Listesi
2 çay kaşığı şeker
1,5 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
2 çay kaşığı vanilya
3 adet yumurta
2,5 su bardağı un
2 su bardağı kakao
2 çay kaşığı karbonat
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 su bardağı kakaolu puding
1 su bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı damla çikolata
1/2 su bardağı su
3 su bardağı pudra şekeri
3 yemek kaşığı krema
NASIL YAPILIR?
Fırını 170 dereceye ayarlayarak başlıyoruz. Bir yandan da büyük bir kapta şeker, 1 bardak tereyağı ve 1 çay kaşığı vanilyayı çırpmaya başlıyoruz. Yumurtaları da karıştırarak ilave edin. Sırasıyla, un, 1 bardak kakao, karbonat, kakaolu puding, tuz, süt, yoğurt ve damla çikolatayı ekleyin, karıştırın. Yağladığınız ortası delik kek kalıbına hamuru boşaltın.
Önceden ısıttığınız fırında 60-70 dakika pişirin. Bir kürdan yardımıyla içinin pişmiş olduğunu kontrol edin. Fırından alın, soğumaya bırakın.
Gelelim sosun hazırlanışına... Yarım bardak suyu sos tenceresinde ısıtın, vanilyayı, yarım bardak tereyağı, ilave ederek eritin. Ateşten alın. Bir bardak kakao, pudra şekeri ve kremayı ekleyerek karıştırın. Soğuttuğunuz kekin önce ortasına, üstüne ve sonra kenarlarına sosu dökün. Sosu içine çekmesi için keki bir süre bekletin, dilimleyerek servis yapın.
Islak kek tarifini farklı bir bakış: çaylı ıslak kek! Çay saati için hazırladığımız ıslak kekimizi bu sefer içine çay koyarak farklı bir tat oluşturuyoruz.
GEREKEN MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı demlenmiş soğuk çay
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1,5 su bardağından biraz fazla un
1,5 su bardağı süt
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı sıvı yağ
3,5 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
3 parça bitter çikolata (çikolata katmayabilirsiniz)
NASIL YAPILIR?
İlk olarak çaylı ıslak keki yapmaya başlamadan önce içinde kullanacağınız çayı demlememiz gerekiyor ki kek hazırlanana kadar soğusun. Daha sonra ise kekin sosunu hazırlamaya başlayalım. Çaylı ıslak kekin sosunu hazırlamak için bir tencereye önce 1,5 su bardağı sütü, yarım su bardağı sıvı yağı ve yarım su bardağı suyu alın. Daha sonra içine toz şekeri ve son olarak 2 yemek kaşığı kakaoyu da ekleyerek iyice karıştırın. Kısık ateşte sos kaynayana kadar dibi tutmaması için arada bir karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayan sosun içine 3 parça bitter çikolata atın ve çikolatalar eriyene kadar sosu karıştırın. Daha sonra sosu ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Sıra keki hazırlamaya geldi. Bunun içinde derin bir kaba 1 su bardağı toz şeker ve 3 adet yumurtayı alıp köpürene kadar iyice çırpın. İçine sırasıyla sıvı yağı ve 1 bardak soğumaya bıraktığımız çayı ilave edip tekrar çırpın. Son olarak un, kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek içine ilave edin ve tüm malzemeler iyi bir şekilde karışana kadar tekrar çırpın. Dikdörtgen bir borcamın içini yağlayın ve kek hamurunu bu borcamın içine dökün. Önceden 170 derece ısıttığınız fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Kek piştikten sonra fırından çıkarıp sıcağının çıkması için 10 dakika kadar dışarıda bekletin.
Son olarak ılımış olan keki dilimleyin sonra üzerine önceden hazırladığınız sosu dökün ve oda ısısında 1 saat kadar bekletin. Çaylı Islak Kek servise hazırdır.
Püf Noktası
Hazırladığınız kek harcını, eğer vaktiniz varsa kalıba döktükten sonra pişirmeden önce 15 dakika kadar bekletirseniz kekin çökmesini engeller ve daha kabarık olmasını sağlarsınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum