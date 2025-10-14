Islak mendil ve dezenfektan başına dert oldu! Yıllar sonra karar çıktı

Diyarbakır'da yaşayan Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de bir yakınının kınasına katılmak için aracıyla yola çıktı. Ailesi ile birlikte yola çıkan Bal, kına dönüşü Silvan yolunda bir benzinlikte durarak yakıt alıp ihtiyaçlarını giderdi. Burada hem ıslak mendil hem de dezenfektan kullanan Bal, aracına binerek yola devam etti.

Diyarbakır girişinde polis uygulama noktasında durdurulan Bal'a ehliyet ve ruhsatı soruldu. Evraklarını veren Bal'dan daha sonra alkolmetreyi üflemesi istendi. Bir an bile tereddüt etmeden alkolmetreyi üfleyen Bal, çıkan sonuç karşısında hayatının şokunu yaşadı. Alkolmetreye göre 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen Bal, bir hata olduğunu, asla alkol kullanmadığını söylese de sonucu değiştiremedi.

Ailesine haber veren Bal, yakınları ile birlikte birlikte Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada hemşire ile sohbet eden bal, alkolün nasıl çıkmış olabileceği ile ilgili bilgi almak istedi. Hemşire gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini belirtti.

YENİ KARARI BEKLİYOR

18 Eylül 2021 gece 00.21'de uygulamaya giren Bal, 02.00'de tahlil yaptırdı. Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı tespit edilen Bal, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Alkol kullanmadığı ortaya çıkan Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi. Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrenince bir şok daha yaşadı. Her şeyin ortada olduğunu ve hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor