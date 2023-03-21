Maden Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Maden Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Maden denildiği zaman aklımıza ilk olarak gösterişli, parlak ve renkli taşlar gelir. Yeraltı kaynaklarının en verimli şekilde işletilmesi, devamlılığının sağlanması ve üretilmesi için Maden Mühendisliği Bölümü önemli bir yer kaplar. Maden Mühendisliği doğal ortamlardan maden çıkarma ve bu madenleri işleme bilimi ve teknolojisini içeren bir mühendislik bölümüdür. Maden Mühendisleri, maden sahalarında oldukça önemli bir konumda olan sahaların güvenliğini, fizibilitesini ve üretkenliğini değerlendiren sorumlular olarak yetiştirilir. Yüzey ve yeraltı kaynaklarının çıkarılmasını planlayan ve yöneten kişiler Maden Mühendisleridir.

Maden Mühendisliği Bölümü nedir?

Maden Mühendisliği Bölümü, dünyadan doğal minerallerin çıkarılmasını ve çıkarılan minerallerin daha az çevresel etkiye sahip bir hâlde iken daha verimli bir hâle dönüştürülmesini sağlayan akademik bir eğitim programıdır. Maden işleme, kazı, jeoloji ve metalurji, jeoteknik mühendislik, arama ve ölçme gibi pek çok disiplinle ilişkili olan Maden Mühendisliği Bölümünde öğrenciler madencilik faaliyetleri ile ilgili pek çok alanda geliştirilirler. Bir Maden Mühendisi gerek maden kaynağı keşfi gerek fizibilite etüdü gerek maden tasarımı gerekse planların geliştirilmesi gibi birçok faaliyetin aşamalarını yönetebilir. Maden Mühendisleri minerallerin, petrolün ve diğer birçok yararlı doğal kaynakların rezervlerini bulmakla sorumlu iken ayrıca bu kaynakların güvenli bir biçimde çıkarılmasından da sorumludur. Tüm bunları yaparken bir Maden Mühendisi işçilerin refahını ve sağlığını da göz önünde bulundurmalıdır.

Maden Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Maden Mühendislerinin işi kısmen işletme kısmen de teknik tasarımdır. Değerli ve erişilebilir olan malzeme birikintilerinin nerede olduğunu belirleyip daha sonra da onları en güvenli şekilde yerden çıkarmanın yollarını bulurlar. Buldukları bu maddelerin toplum için kullanılabilir bir hâle getirilmesi ve ayrıca rafine edilmesi içinde önemli bir role sahip olurlar. Maden Mühendisliği Bölümünü okumak isteyen öğrencilerin lisede sayısal alandan mezun olmaları gerekir. Öğrenci seçme sınavında yine sayısal puan türüne göre yerleşecek olan kişilerin bu alanı okuması için bu alana ilgi duymaları gerekir. Lisans düzeyinde eğitim veren Maden Mühendisliği Bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Eğitim dili genel olarak İngilizce olan bu bölümde öğrenciler 8 yarıyıl dönemi boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Maden Mühendisliği bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Fizik

Mineraloji ve Petrografi

Statik

Fizyoteknik

Genel Jeloloji

Maden Yatakları

Kaya ve Zemin Pratiği

Elektroteknik ve Elektrik Makineleri

Cevher Hazırlama

Açık Maden İşletmeciliği

Akışkanlar Mekaniği

Maden Topografyası

Maden İşletme

Madenlerde Havalandırma

Madencilikte Temel Mühendislik Pratiği

İlk yıl mühendisliğin temel dersleri, sonraki yıllarda ise mühendislik etiği, mühendislik mekaniği, laboratuvar, yeraltı maden işletmeciliği, mühendislik jeolojisi gibi dersler verilir. Bu ve buna benzer olan pek çok dersten 8 yarıyıl boyunca sorumlu olacak olan öğrenciler bütün dersleri başarı ile tamamladıktan sonra lisans diploması almaya hak kazanırlar. Mezun olup diplomayı alan öğrenciler "Maden Mühendisi" olarak adlandırılır.

Maden Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Maden Mühendisliği mezunları madencilik karını ve madencilik hacmini en üst seviyeye çıkarmak için günlük olan madencilik faaliyetlerini yönetmekle sorumludurlar. Yapılacak olan maden operasyonlarının insanla ve ekipman için güvenli olmasını ve aynı zamanda verimli ve çevreye uyumlu uygun maliyetli olmasını sağlarlar. Maden Mühendisleri saha çalışmaları ve saha geliştirme için geçerli olan düzenleyici çalışmalar yaparlar. İşlerinin doğası gereği maden mühendisleri inşaat, jeolojik, mekanik ve elektronik gibi pek çok diğer mühendislik disiplinleri hakkında da geniş bir anlayışa ihtiyaç hissederler.Maden Mühendisliği mezunları görevleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Çakıl, taş, metalik ve metalik olmayan cevherler ve kömür gibi maddelerin yerlerini belirlemeye yönelik araştırmalar yürütürler.

Bulunan tüm maden sahalarının ticari fayda potansiyelini değerlendirirler.

Mineralleri çıkarmak için güvenlik, maden derinliği, çevre tabakaları ve işletme maliyetleri gibi faktörleri göz önünde bulundururlar.

Maden çıkarmada kullanılacak olan ekipmanın güvenli olduğundan emin olurlar.

Yıllık bütçe raporlarını oluşturmak adına ekipman ihtiyaçlarını, iş gücü gereksinimlerini ve işletme maliyetlerini analiz ederler.

Teknik kadro ve yönetim birimi ile birlikte çalışır, kendilerine danışmanlık yaparlar.

Yapılacak olan operasyonların güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olmasını sağlarlar.

Mesleki gelişimi sürdürürler.

Çevreyle ilgili olan problemleri çözmek için maden mühendisliği bilgilerini uygularlar.

Maden Mühendisliği mezunları iş imkânları oldukça fazla sayıda bulunur. Mezun olan öğrenciler maden işletmeleri, Su ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri ve belediyeler gibi pek çok alanda çalışabilirler.

Maden Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Maden Mühendisleri madencilik sürecinin teknoloji ve biliminin yanı sıra doğal bir ortamdan minerallerin çıkarılma işlemini ve daha sonra çıkarılan minerallerin işlenmesini denetler ve gerçekleştirir. Bu sebeple bölüm mezunlarının özel şirketlerde ve devlet bünyesinde çalışma alanları oldukça geniştir. Maden Mühendisliği Bölüm mezunları maden ocakları en başta olmak üzere ocak işletimi yapan birçok şirkette danışman olarak da çalışabilirler. Danışman olarak çalışan mühendisler kalite ve güvenlik politika ve prosedürlerini uygulama işleri yaparlar.

Planlama yazılımını kullanabilir ve gerektiği şekilde teknik veri tabanları geliştirme işlerinde faydalı olurlar. Çoğunlukla madencilik faaliyetlerinde çalışan maden mühendislerinin bir kısmı ise büyük şehirlerin yakınında olan kum ve çakıl operasyonlarında da çalışır. Bu şekilde çalışan Maden Mühendisleri zaman içerisinde büyük metropol alanlarının yakınında olan madencilik firmalarında ya da danışmanlık şirketlerinde ofis pozisyonlarına kadar yükselirler. Maden Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları ve Maden Mühendisliğinin özel sektörde iş olanakları oldukça geniş bir alanı kapsar. İş olanakları arasından devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen maden mühendisleri Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeli ve geçerli bir puan almalıdır.

Maden Mühendisleri yol, baraj ve tünel yapımı gibi faaliyetlerde de çalışma imkânına sahip olurlar. Maden Mühendisliği Bölümü mezunlarının çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir: