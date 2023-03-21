Matematik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Öğrencilerin sıklıkla merak ettiği ve araştırdığı sayısal bölümlerden biri olan Matematik Mühendisliği teknik bölümler arasında yer alan bir bölümdür. Üniversitelerde mühendislik bölümleri her geçen gün artış gösterir. Matematik öğretmenliğinin yanı sıra Matematik Mühendisliği de çokça talep gören bölümler arasında yer alır. Matematik Mühendisliği endüstri ve ekonomi konularının çözümleri üzerine araştırma yapan bir bölümdür. Ayrıca iş imkânı oldukça geniş olan bölüm pek çok sektöre istihdam yaratır. Dijital çağın olanaklarından faydalanan Matematik Mühendisliği en doğru çözüme güvenilir yollar ile ulaşma yolları sunar.

Matematik Mühendisliği Bölümü nedir?

Matematik Mühendisliği Bölümü üniversitelerin teknik bölümleri arasında yer alır. Bu bölümden mezun olan kişiler birçok alanda çalışma yapma imkânına sahip olur. Matematik Mühendisliği, en temel ve en eski bilim olarak kabul edilen matematiğin geniş ve derin teorik alt yapısı ile mühendislik formasyonunun harmanlanması sonucunda analiz yapabilme, modelleme geliştirme becerilerine sahip olma, algoritmik düşünebilme ve güncel bilişim teknolojilerine uygun öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bölümdür.

Matematik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak matematik alanında kariyerlerine iyi bir matematik temeli ile mezun olma imkânı sunar. Ayrıca bunun yanı sıra farklı mühendislik bilimleri, ekonomi, yazılım, bilişim teknolojileri, yapay zeka, finans, makine öğrenmesi, işletme, ve veri bilimi gibi geniş bir yelpazesi olan farklı alanlarda da profesyonel olarak devam edebilecekleri bir alt yapı sunar. Matematik Mühendisliği üniversite sınavlarında sayısal puan değeriyle kazanılan bir lisans bölümüdür.

Matematik Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Matematik Mühendisliği Bölümü, lisans bölümü olduğundan dolayı 4 yıldır. Fakat bazı üniversitelerde Matematik Mühendisliği Bölümünde hazırlık sınıfı da olduğu için 5 yıl da olabilir. Matematik Mühendisleri için yüksek lisans ve doktora imkânları da mevcuttur. Matematik Mühendisliği, bölüm dersleri diğer mühendislik dersleriyle pek çok ortak derse sahiptir. Fakat bunun yanında ekstra kendi dersleri de bulunur. Matematik Mühendisliği Bölümünde okumak isteyen bireylerin genel mühendislik dışında bazı dersleri alma zorunluluğu vardır. Matematik Mühendisliği bölüm dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Matematik Analizi

Genel Ekonomi

Analitik Geometri

Maliyet Muhasebesi

Bilgisayar Tasarımı

İşletme Ekonomisi

Lineer Cebir

Genel Muhasebe

Ayrıca Matematik Mühendisliği Bölümünde eğitimi verilen diğer dersler endüstriyel matematik, ekonomi ve bilgisayar gibi dersler olduğundan dolayı bu bölüm için, bölümden mezun olanların çalışma imkanları ve çalışma alanları oldukça geniştir. Bu sebepten dolayı öğrenciler Matematik Mühendisliği Bölümünü sıkça tercih ederler. 8 yarıyıl dönem boyunca bu ve benzeri derslerden sorumlu olacak öğrenciler dersleri başarı ile geçtikten sonra lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Matematik Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Matematik Mühendisleri birçok farklı sektörde ortaya çıkan problemleri hem matematiksel olarak hem altyapılarını kullanarak hem de modern çağın teknolojik araçlarından yararlanarak analiz edebilirler. Böylece en iyi çözüm yoluna ulaşabilen Matematik Mühendisleri teorik çalışmaların pratiğe geçirilmesi konusunda ihtiyaç hissedilen entegrasyon işlemlerini hayata geçirirler. Matematiğin uygulama alanıyla ilgili olan Matematik Mühendislerinin yaptığı görevleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Problemlerin çözüme kavuşması için farklı yöntemler geliştirirler.

İş alanında meydana gelen problemlerin matematiksel olarak modüllerini oluştururlar.

Matematiksel olarak analiz yaparlar.

Problemleri çözerler ve yorumlarlar.

Problem çözmek için farklı bilgisayar ve bilgisayar programlarından faydalanırlar.

Teorik olan çalışmalarını uygulama alanına dökmek için çalışmalar yaparlar.

Temel olarak yazılım ve finans alanlarında kendilerini geliştirir ve iş yerinde olan çözümleri bu alanlar ile birleştirirler.

Mesleki olarak personel eğitimleri düzenlerler.

Endüstri ve bilgisayar bilimi gelişiminde çalışmalar yaparlar.

Gereken durumlarda bilgisayar laboratuvarı gibi alanlarda çalışmalar gösterirler.

Matematik Mühendisliği mezunları iş imkânları geniş bir çalışma alanına sahip olduğundan dolayı çok yüksektir. Kendilerini yazılım alanında da geliştirme imkânına sahip olan mezunlar, yazılım geliştirme, robotik kodlama, arge çalışmaları, kodlama eğitimleri, finans ve iş analizi gibi pek çok alanda çalışabilirler.

Matematik Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Matematik Mühendisleri çok yönlü bir lisans eğitimi aldıklarından dolayı eğitim sonrasında kendi kariyerlerini kendileri şekillendirme imkânına sahip olurlar. Matematik Mühendisliği Bölümünden mezun olan bir kişi bilgisayar alt yapısına sahip ve yazılım sistemlerinin de olduğu herhangi bir sektörde ya da alanda çok rahat bir şekilde çalışabilir. Matematik Mühendisliği mezunları finans ya da yazılım fark etmeden her sektöre özgü yollar ile çözüm üretebilme yeteneğine sahip olduğundan dolayı bu iki sektörde de çalışma imkânı bulunur. Matematik Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları diğer birçok bölümde olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı ile mevcuttur. Girilmesi zorunlu olan KPPS'den yeterli miktarda puanı alan kişiler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Matematik Mühendisleri, matematik yardımı ile projeler üretip analizler çıkardığından dolayı pek çok sektörde istihdam edilebilirler.

Kendilerini geliştirdikleri alan verimli bir çalışan olan Matematik Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları üretim olan hemen her yerde bulunur. Çok yönlü bakış açıları sayesinde kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkabilirler. Ayrıca akademik olarak kariyer yapmak isteyen Matematik Mühendisliği mezunları üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler. Matematik mühendisleri mezunları, akademisyen, veri bilimci, yazılım geliştirme uzmanı, siber güvenlik analisti, yazılım mühendisi, ağ ve bilgisayar sistemleri yöneticisi, işletim sistemi yöneticisi, veri taban yöneticisi ve şifre uzmanı olarak pek çok alanda çalışabilir.