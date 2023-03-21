Medya ve İletişim mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Medya ve İletişim Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Medya oldukça popüler olduğundan dolayı aynı zamanda rekabetçi de bir alandır. Bu yüzden de bu bölümde deneyim oldukça önemlidir. Medya ve iletişim mezunlarının en belirgin kariyer yolları arasında film, televizyon, radyo ve diğer gazetecilik sektörleri bulunur. Medya ve İletişim okumak isteyen öğrencilerin uygulamalarında motive olmaları ve ısrarcı olmaları gerekir. İş deneyimi kazanabilmek için bir iş portföyü oluşturmalı ve gerek radyo gerek televizyon gerekse reklam ajansları ile iletişime geçip fırsatları değerlendirmelidir. Ayrıca Medya ve İletişim okumak isteyen kişilerin sosyal yönünün de oldukça güçlü olması gerekir.

Medya ve İletişim Bölümü nedir?

Medya ve İletişim bölümü, medyanın işlevi üzerine donanımlı ve yeterli bilgiye sahip olan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümde okuyan öğrencilere iletişim alanında aktif olmaları gerektiği bilgiler verilir. Medya ve İletişim bölümünde okuyan öğrenciler gazetecilik, yeni medya, iletişim hukuku gibi pek çok farklı alanda bilgi alıp iletişim sektörüne faydalı bireyler olarak yetiştirilir. Medya ve İletişim bölümü bu sektörde yaşanan gelişmelere paralel olarak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak yaratıcı, esnek çalışma saatlerine uyumlu, yenilikçi, medya sektörüne ilgili ve kolektif işlere uyumlu olmaları gerekir. Diğer birçok sektöre göre daha farklı ve dinamik bir sektör olan medya ve iletişim sektöründe güçlü bir kariyer oluşturmak için çok daha fazla çalışılması gerekir. Medya ve İletişim alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin kar amacı gütmeyen ve liberal sanat geçmişi yüksek beceriler kazanması gerekir. Medya ve İletişim okumayı tercih eden bireyler isterlerse yüksek lisans yaparak eğitim hayatlarına devam edebilirler.

Medya ve İletişim Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Medya ve İletişim bölümü eğitim süresi kaç yıl diye sorulduğu zaman bu bölümün iki ayrı programlarının bulunduğu söylenebilir. Ön lisans ve lisans programı bulunan bölümde ön lisans 2 yıl, lisans ise 4 yıldır. Medya ve İletişim okumak isteyen öğrencilerin kaç yıllık okumak istediklerine göre puanlar da değişiklik gösterir. İletişim fakültesi bünyesinde eğitim veren üniversitelerin eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler TYT ve AYT sınavlarına girmeli ve bu sınavlardan yeterli puanı almalıdır.

Medya ve İletişim Bölümünü okumak isteyen öğrencilerin sözel puana sahip olmaları gerekir. Bu bölümde okuyacak olan kişilerin yalnızca medya içinde değerlendirilmemesi gerekir. Sadece gazetecilik, pazarlama, ve eğlence gibi medya kariyerleri değil ayrıca eğitim, politika, işletme ve yönetim, uluslararası ilişkiler ve hukuk gibi birçok alanı da içerir. Bu kapsamda mezun olan öğrencilerin çalışma alanları da oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Medya ve İletişim bölüm dersleri şu şekilde sıralanabilir:

İletişim Bilimi ve Kuramları

Medya Hukuku

Haberciliğin Temel Kavramları

Medya ekonomisi

Basın Fotoğrafçılığı

İletişim ve Medya Tarihi

Uluslararası İletişim

İletişim Ortamları Tasarımı

Sosyal Medya

Medya ve Reklam

Kamera Kullanımı Teknikleri

Radyo ve Televizyonda Program Yapımı

Gazete ve Dergi Yayıncılığı

Birey ve Davranış

Mesleki Yabancı Dil ve İletişim Ortamları Tasarımı

Haber Toplama Teknikleri

Bu ve benzeri derslerin verildiği eğitim programı genellikle Türkçe olarak öğretilir. Fakat eğitimler sırasında mesleki İngilizce dersleri de bulunur. Okuyacakları dönem bu boyunca bu derslerden sorumlu olan öğrenciler dersleri başarı ile verdikleri zaman Medya ve İletişim diploması almaya hak kazanırlar.

Medya ve İletişim mezunları ne iş yapar?

"Medya ve İletişim mezunları ne iş yapar?" sorusuna verilebilecek yanıt oldukça fazladır. Bu bölümden mezun olan kişilerin geniş bir iş imkânı bulunur. Hem iletişim alanında hem de farklı sektörlerde iş imkânları bulunan mezunlar aynı zamanda bu alanda kendilerini geliştirme imkânında da sahiptir. Medya ve İletişim Bölümü okuyan öğrenciler 3. sınıftan itibaren çalışmak istedikleri alana yönelik olan dersler seçebilir ve bu alanlara yönelik olan uygulamaları artırabilir. Böylece mezun olan öğrenciler televizyon, gazete, dergi ve şirketlerin iletişim birimleri en başta olmak üzere geniş bir çalışma alanında çalışma imkânı bulabilir.

Medya ve İletişim mezunları iş imkânları arasında kamu ya da özel radyo ve televizyon kuruluşlarında kameramanlık, yapımcı, yönetmen, editör, metin yazarı gibi konularda görev alabilirler. Bunun yanı sıra kurumsal olan firmaların iletişim departmanlarında da çalışma olanakları vardır. Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler gazete, reklam ve dergicilik sektöründe de görev alabilir ve isterlerse internet yayıncılığı da yapabilirler. Teknolojik ilerlemeler göz önünde bulundurulduğu zaman bölümde okuyan öğrenciler yeni medya eğitimleri sayesinde sosyal medya platformlarında uzman olarak çalışabilirler.

Medya ve İletişim mezunları nerelerde çalışır?

Medya ve İletişim Bölümü mezunları medya ve iletişim sektöründe genel olarak her alanda çalışabilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler gazete ve dergilerde, televizyon kanalında, sinema sektöründe, özel kuruluşlar ve kamuda iletişim departmanlarında çalışabilirler. Medya ve İletişim mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da devlet radyo ve televizyon programlarında çalışmak isteyen bölüm mezunları Kamu Personel Seçme Sınavına girmelidir. Bu sınavdan geçerli olan puanı aldıktan sonra tercih yaparak ilgili yerlerde çalışma imkânına sahip olur. Bunun yanı sıra oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan Medya ve İletişim mezunlarının özel sektörde iş olanakları arasında pek çok alan bulunur. Bu alanları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Televizyon yayıncılığı

Dergi yayıncılığı

Sosyal medya

Radyo ve internet yayıncılığı

Haber ve reklam ajansları

Kurumsal iletişim merkezleri

Yapım şirketleri

Ulusal ve yerel gazeteler

Baskı ve yayın kuruluşları

Medya ve İletişim Bölümü mezunları tüm bu alanlarda çalışma imkânına sahip olurlar. Çalıştıkları alanlara göre de farklı unvanlar alabilirler.