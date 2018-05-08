İşletmesi sular altında kalan Hayko Cepkin felaket anlarını anlattı

Dün Ege’yi etkisi altına alan sel felaketi sanatçı Hayko Cepkin'i de vurdu. Selçuk - Şirince yolu üzerindeki dere yatağının taşması ile bölgede bulunan birçok ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Dere yakınında bulunan çok sayıda ev, tarla ve iş yerleri zarar gördü.

Şarkıcı Hayko Cepkin'in de kamp alanın bulunduğu işletme büyük zarar gördü. Yaklaşık 150 bin TL maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarları yıkıldı. Yağmur suları, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de zarar verdi.

ÇİFTLİK HAYVANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Hayko Cepkin'in işlettiği kamp alanında bulunan çiftlik hayvanları son anda kurtarıldı. Yaşanan felaketle ilgili açıklama yapan Cepkin, şunları söyledi:

Selçuk'ta yaşanan sel felaketinde, herkeste olduğu gibi bizde de ciddi hasar meydana gelmiştir. Tüm bebeklerimizi Özcan ve Yücel beyin büyük özverisi kurtarmıştır. Doğa verir doğa alır, herkes sağlam gerisi boş benim için... Herkesi tahliye ettik, herkes huzurlu. İyi ki işletme kapalı ve konaklayan kimse yoktu. İşletmeyi bu yıl ısrarla açmamak malum olmuş demek ki...

