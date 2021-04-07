İsmail Altunsaray kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıları…

Konservatuvar eğitimi bittikten sonra TRT İstanbul Radyosu’nda akitli sanatçı olarak başlayan İsmail Altunsaray, birçok televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak katıldı. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nda lisansüstü eğitimini tamamlayan İsmail Altunsaray, 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen 9. Uluslararası Sürmeli Festivali bünyesindeki "Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri" adını taşıyan organizasyonda Türk Halk Müziği İcracılık Dalı'nda Teşvik Ödülüne layık görüldü.

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

19 Ağustos 1980’de Kırşehir’de doğan İsmail Altunsaray, Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray’ın babasının adı Halil İbrahim ve annesinin adı da Kevser Altunsaray’dır.

12 yaşında bağlama çalmaya başlayan İsmail Altunsaray, 1997’de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nü kazanmasının ardından eğitimi süresince kendi üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversite ve toplulukların ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldı.