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İsmail Altunsaray kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıları…

07.04.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de doğup büyüyen ve Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden olan İsmail Altunsaray, henüz 12 yaşındayken bağlama çalmaya başladı. İTÜ’de Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümünde okudu. İsmail Altunsaray, kendi üniversitesi dışında birçok üniversite ve toplulukların etkinliklerinde yer aldı.

İsmail Altunsaray kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıları…

Konservatuvar eğitimi bittikten sonra TRT İstanbul Radyosu’nda akitli sanatçı olarak başlayan İsmail Altunsaray, birçok televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak katıldı. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nda lisansüstü eğitimini tamamlayan İsmail Altunsaray, 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen 9. Uluslararası Sürmeli Festivali bünyesindeki "Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri" adını taşıyan organizasyonda Türk Halk Müziği İcracılık Dalı'nda Teşvik Ödülüne layık görüldü.

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

19 Ağustos 1980’de Kırşehir’de doğan İsmail Altunsaray, Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray’ın babasının adı Halil İbrahim ve annesinin adı da Kevser Altunsaray’dır.

12 yaşında bağlama çalmaya başlayan İsmail Altunsaray, 1997’de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nü kazanmasının ardından eğitimi süresince kendi üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversite ve toplulukların ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldı.

2002’de konservatuvar eğitimini bitiren İsmail Altunsaray, 2003’te TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi'ne akitli sanatçı olarak başladı. Bu zamanlarda çeşitli televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak katılan İsmail Altunsaray, 2005’te Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nda lisansüstü eğitimini tamamladı.

İTÜ Halk Bilimleri ve Sanatları Kulübü'nün 2006’dan bu yana düzenlediği; Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Erkan Oğur gibi ustaların da katılımıyla yapılan "İTÜ Bağlama Günleri" etkinliğinde solo performanslar sergileyen İsmail Altunsaray, 2008’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi TİKA'nın desteğiyle gerçekleştirilen 9. Uluslararası Sürmeli Festivali bünyesindeki "Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri" ismini taşıyan organizasyonda Türk Halk Müziği İcracılık Dalı'nda Teşvik Ödülüne layık görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 İstanbul
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