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  4. İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! Hande Ünal müjdeli haberi böyle duyurdu

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! Hande Ünal müjdeli haberi böyle duyurdu

05.07.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre aşk yaşadığı Hande Ünal ile 2021 yılında evlenen oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor. Eşi Hande Ünal müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü ismin bu gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor! Hande Ünal müjdeli haberi böyle duyurdu

''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle kariyerine adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen İsmail Ege Şaşmaz baba oluyor.

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal 2021 yılında Manisa'da dünyaevine girdi. İki yılı aşkın süredir evli olan İsmail Ege Şaşmaz ve eşinden müjdeli haber geldi.

Hande Ünal 1

Hande Ünal, 256 bin takipçisinin olduğu ınstagram sayfasından yaptığı sürpriz bir paylaşımla hamilelik haberini duyurdu. Hande Ünal, mayolu pozuyla belirginleşen karnını gözler önüne serdi.

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ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK ETTİ

Ünal'ın paylaşımına Cemre Baysel, Burcu Özberk, İpek Yazıcı, Müjde Uzman, Müge Boz, Mine Tugay ve Saadet Özsırkıntı tebrik yorumları yaptı.

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İsmail Ege Şaşmaz da eşinin karnını tuttuğu pozları sosyal medya hesabından paylaşıp "Seni bekliyoruz" notunu düştü.

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