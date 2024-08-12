İsmail Hacıoğlu eski eşiyle barışmıştı! Duygu Kumarki'den ayrılık paylaşımı

“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayarak büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu. İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu eski eşinde bulmuştu.

Bir süredir yalnız olan ünlü isim, eski eşiyle barışmıştı. Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca gündem olmuştu.

Ancak ocak ayında başlayan bu ilişki yine bitti. Ayrılık kararı alan Duygu Kumarki "Eski eşim ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız" dedi.