İsmail Hacıoğlu'nun babası kimdir? Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu nereli ve kaç yaşında?

İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Mahkum dizisinde Barış Yesari karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, son olarak Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Ceylan karakteriyle adından söz ettiren meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile birlikte. Peki İsmail Hacıoğlu'nun babası kimdir? Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun hayatı, biyografisi ve mesleği ile ilgili detaylar haberimizde...

İSMAİL HACIOĞLU'NUN BABASI KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'dur.

Mehmet Hacıoğlu, 1959 yılındaFilibe, Bulgaristan'da dünyaya geldi.

Mehmet Hacıoğlu, Bulgar Mehmet takma adlı eski bir futbolcudur.

Mehmet Hacıoğlu, Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamıştır.

1980-81 sezonunda A takıma yükselen Hacıoğlu, 4 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1984-85 sezonunda Denizlispor'a transfer oldu.

Mehmet Hacıoğlu, 26 Ağustos 1984 ilk kez giydiği Denizlispor formasıyla 1984-85 sezonunun ilk maçında Ali Sami Yen deplasmanında Galatasaray'a ve Zoran Simoviç' e ilk golünü atmıştır.

İsmail Hacıoğlu'nun babası olan Mehmet Hacıoğlu, 1986-87 sezonunda Bakırköyspor'a transfer oldu. 1992-93 sezonunun 2. yarısında Beyoğlu Kapalıçarşıspor formasını giydi ve 1993-94 sezonunda transfer olduğu Gaziosmanpaşa'da futbolu bırakmıştır. 2004-2008 yıllarında Fenerbahçe PAF takımının antrenörlüğünü yapmıştır. Profesyonel teknik direktörlük kariyerine Erzurumspor'da başlamış, ardından Gaziosmanpaşa'yı yönetmiştir. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Şekerspor'da antrenörlük yapmıştır. 2014 Ağustos ayından beri U17 millî takımını çalıştırmaktadır.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Çakal ve Karşılaşma sinema filmlerinde göstermiş olduğu performansı kendisine çeşitli ödüller kazandırdı. 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında 16.Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Sinema ve dizilerde rol alan Hacıoğlu aynı zamanda tiyatro oyunlarında da sahne aldı. 2003 yılında kendisinin ilk dizisi Koçum Benim 'de oynadı. Bir İstanbul Masalı, Osmanlı Tokadı, Beyaz Gelincik dizilerinde yer almıştır. İlk sinema deneyimi 2001 yılında rol aldığı Bana Şans Dile ile başlamıştır ve 2017 Senesinde Ayla adlı sinema filminde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 yılında Çanakkale de doğmuştur. Eğitimi Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünde almış ve ‘Bir Bulut Olsam’ adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştır. 2010 yılında ‘Yahşi Cazibe’ adlı dizide Azerbaycanlı bir kadını canlandırarak izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran ünlü oyuncu, ‘Zeytin Tepesi’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’, 'Masumlar Apartmanı' adlı dizilerde rol almıştır. Çeşitli tiyatro eserlerinde de rol alan Aslıhan Gürbüz, birçok ödüle layık görülmüştür.



