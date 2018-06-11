İsmail Köybaşı Fenerbahçe'den ayrılıyor

Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı. Gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Sarı - Lacivertlilerin de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)
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