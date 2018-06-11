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İsmail Köybaşı Fenerbahçe'den ayrılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geldiği günden beri istenilen performansı gösteremeyen İsmail Köybaşı'na yol gözüktü.

İsmail Köybaşı Fenerbahçe'den ayrılıyor

Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı. Gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Sarı - Lacivertlilerin de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ismail köybaşı

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