İsmail Köybaşı Fenerbahçe'den ayrılıyor

Geçen sezon beklentilerin uzağında kalan İsmail Köybaşı'nın Fenerbahçe'deki günleri sayılı. Gönderilmesi kararlaştırılan deneyimli futbolcuyla Süper Lig'e yeni çıkan Erzurumspor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Sarı - Lacivertlilerin de görüşmelerde bulunmak için İsmail'e izin verdiği belirtildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

