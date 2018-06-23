İsmail Köybaşı Göztepe'ye gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, F.Bahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı için nabız yoklaması yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Bayram Bektaş, 28 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti. F.Bahçe ise oyuncusunu para kazanmadan yollamak istemiyor. (AKŞAM)

