İsmail Köybaşı Göztepe'ye gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, F.Bahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı için nabız yoklaması yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Bayram Bektaş, 28 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti. F.Bahçe ise oyuncusunu para kazanmadan yollamak istemiyor. (AKŞAM)
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