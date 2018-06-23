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İsmail Köybaşı Göztepe'ye gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.06.2018 08:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geldiğinden beri eleştiri okları üzerinde olan İsmail Köybaşı'na Göztepe talip oldu.

İsmail Köybaşı Göztepe'ye gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, F.Bahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı için nabız yoklaması yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Bayram Bektaş, 28 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti. F.Bahçe ise oyuncusunu para kazanmadan yollamak istemiyor. (AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ismail köybaşı Göztepe Beşiktaş

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