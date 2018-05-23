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İsmail Köybaşı'na BB Erzurum talip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.05.2018 08:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de bu sezon da beklenilen katkıyı veremeyen İsmail Köybaşı ile yolların ayrılması gündemde.

İsmail Köybaşı'na BB Erzurum talip oldu

Fenerbahçe'de bu sezon da beklenilen katkıyı veremeyen İsmail Köybaşı ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli futbolcuya, Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurum talip. İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maça çıktı. Gol atamadı, 3 asist yaptı. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ismail köybaşı Spor Toto Süper Lig

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