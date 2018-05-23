İsmail Köybaşı'na BB Erzurum talip oldu

Fenerbahçe'de bu sezon da beklenilen katkıyı veremeyen İsmail Köybaşı ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli futbolcuya, Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurum talip. İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maça çıktı. Gol atamadı, 3 asist yaptı. (FOTOMAÇ)
Suat Kaya saç imajıyla ilgili ilk kez konuştu!
Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!
Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım
Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı
Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor
Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu
Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı!
Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor
Şenol Güneş kararını verdi
Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı
Cengiz Ünder, "en başarılı genç yabancı oyuncu" oldu
Marouane Fellaini resmen açıklandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum