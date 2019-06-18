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İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.06.2019 08:03 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği tarihi yayından önce soruların görüşüldüğü iddiasına İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında yanıt geldi.

Gazeteci Nagehan Alçı'nın tarihi ortak yayın öncesi, İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile bir otelde özel görüşme gerçekleştirdiği iddiasına yanıt verdi. Küçükkaya, soruların önceden verilip verilmediği tartışmasına da açıklık getirdi.

Küçükkaya'nın Habertürk TV canlı yayınındaki açıklamaları şöyle:

Mahir Ünal ve Engin Altay süreci beraber götürdüler. Uğur Dündar’ın ve diğerlerinin isimleri tartışılmış. Bu nasıl oldu? Beni Engin Altay aradı ve Uğur Dündar’ın reddettiğini belirtti. Ben de iki parti de kabul ederse ortak açıklamayla duyurulursa kabul ederim dedim. 12 saat bekledim ertesi gün dediler ki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun onayını aldık. AK Parti ve CHP’lilerle İstanbul’daki bir otelde oturduk konuştuk. Bana süreci anlattılar. En başta şunu tartışmışlar. 10 soru AK Parti 10 soru CHP hazırlayacak gibi… Ben bunu absürd buldum. Kabul görmedi. Bizim 1,5 saatlik görüşmede tartıştık programın süresi ve formatı. Her sorunun kaç dakikada cevaplanacağı vs. 3 dakika sınırlamasını onlar belirledi. Onlar 3 dakika 15 soru dediler. Ben de dedim ki özgün sorular da çıkabilir. Kendi aralarındaki konuşmalar sonunda böyle bir mutabakata varıldı.

"SORULAR BANA VERİLMEDİ"

Soruları 100’de yüz ben belirleyeceğim dedim. Sorular bana verilmedi. Teknik şirketle anlaşacağız dediler. Sizden bir isteğimiz var dediler. Her iki adayla görüşmenizi istiyoruz dediler. Bunu bir kaç kere sordum neden istiyorsunuz diye. İki belediye başkanıyla da görüşmenizi istiyoruz dediler. İçerik formatla ilgiliydi. Ben soruların çerçevelerini verdim. Mutlaka 31 Mart’ı sorarım 6 Mayıs’ı sorarım 23 Haziran’a ilişkin soruları sorarım dedim.

"OTELDE 3 DANIŞMANI VE EKREM İMAMOĞLU İLE KONUŞMAM 2-3 DAKİKADIR"

Yıldırım tarafından sadece İstanbul konuşulacak denilmişti. Binali Bey’in danışmanlarıyla görüştüm. En yakın danışmanıyla konuştum. Sonra Yıldırım ile telefonda konuştum. Sonra İmamoğlu tarafına döndüm. Fatih Altaylı’nın programında soruları verdiğim iddiları gündeme getirildi. Fakat İmamoğlu da buna tepki gösterdi. Murat Ongun’u aradım dedim ki Yıldırım’a bilgilendirme yaptım size de yapmam lazım. The Marmara Otel’de 3 danışmanı ve Ekrem İmamoğlu ile konuşmam 2 ya da 3 dakikadır. Ekrem Bey basın toplantısından geldi. Dedim ki ben Yıldırım’la konuştum. Danışmanıyla da konuştum. Yıldırım bana dedi ki hiçbir kısıtlamam yok.

Ekrem Bey de bana hiçbir kısıtlama yok dedi. İmamoğlu ile konuşmam 3 dakikadır. Sesi kısıktı. Ben ona bir tek soru sordum. “Bir beklentiniz var mı?" dedim "yok" dedi. Murat Ongun "İlk soruyu kime soracaksın?" dedi, "Yayın sırasında belli olur" dedim. Yıldırım ile ikici telefon görüşmesi de yaptım üstelik.

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ekrem imamoğlu binali yıldırım ismail küçükkaya ortak yayın

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