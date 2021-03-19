İsmail YK kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail YK biyografisi

Pek çok albüm ve klip çalışması yapmış olan Türk müzik sanatçısı, müzisyen, besteci, aranjör ve şarkı sözü yazarı olarak bilinen İsmail YK'nın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İsmail YK kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

İSMAİL YK KİMDİR?

Gerçek ismi İsmail Yurtseven olarak bilinen İsmail YK, 5 Temmuz 1978 tarihinde saat 05:00'da Hamm, Almanya'da dünyaya gelmiş Türk müzik sanatçısı, müzisyen, şarkı sözü yazarı, besteci ve aranjördür. Yurtseven Kardeşler isimli müzik grubunun en küçük solisti olan 42 yaşındaki YK, 1968 senesinde Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzik ile ilgilenen beş çocuğundan en küçüğüdür. Kardeşlerinin tamamının müzikle ilgilenmesi sebebiyle küçüklüğünde oyuncaklarla oynamak yerine, müzik enstürmanlarıyla oynamak onu çok daha mutlu yapıyordu. 5 yaşındayken bağlama ve gitar çalmaya başlayan İsmail YK, 7 yaşında kardeşleri ile beraber sahnelere çıkmaya başlamıştır.

İSMAİL YK ALBÜMLERİ VE ÇALIŞMALARI

Psikopat isimli albümü diğer albümlerine oranla İsmail YK ve hayranları için daha farklı bir çalışma olmuştur. Bu albümde her ne kadar İsmail YK kendine has var olan tarzını taşısa da, tarz üstünde ufak değişiklikler de yapmıştır. Diğer albümlerinde hareketli şarkılarla çıkış yapmış olan İsmail YK bu albümünde "Sana ne" isimli bir slow şarkı ile çıkış yapmıştır. Albümüne adını verdiği Psikopat isimli şarkısıyla kendisini eleştiren, dışlayan,küçük gören ve hayranlarını hedef alan kitleyi ağır bir dil ile eleştirmiştir. İsmail YK bu albümü ile 2011 senesinde Türkiye'nin en çok dinlediği 5 sanatçıdan biri olmuş ve albümün çıkış şarkısı olan Sana ne ile Türkiye 2011 yılı en çok aranan şarkılar listesinde listenin 3. sırasına kadar yükselmiştir.