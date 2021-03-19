MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İsmail YK kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail YK biyografisi

İsmail YK kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail YK biyografisi

19.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müzik sanatçısı, müzisyen, besteci, aranjör ve şarkı sözü yazarı olarak bilinen İsmail YK'nın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İsmail YK kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte İsmail YK hayatı ve detaylar...

İsmail YK kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte İsmail YK biyografisi

Pek çok albüm ve klip çalışması yapmış olan Türk müzik sanatçısı, müzisyen, besteci, aranjör ve şarkı sözü yazarı olarak bilinen İsmail YK'nın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İsmail YK kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

İSMAİL YK KİMDİR?

Gerçek ismi İsmail Yurtseven olarak bilinen İsmail YK, 5 Temmuz 1978 tarihinde saat 05:00'da Hamm, Almanya'da dünyaya gelmiş Türk müzik sanatçısı, müzisyen, şarkı sözü yazarı, besteci ve aranjördür. Yurtseven Kardeşler isimli müzik grubunun en küçük solisti olan 42 yaşındaki YK, 1968 senesinde Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzik ile ilgilenen beş çocuğundan en küçüğüdür. Kardeşlerinin tamamının müzikle ilgilenmesi sebebiyle küçüklüğünde oyuncaklarla oynamak yerine, müzik enstürmanlarıyla oynamak onu çok daha mutlu yapıyordu. 5 yaşındayken bağlama ve gitar çalmaya başlayan İsmail YK, 7 yaşında kardeşleri ile beraber sahnelere çıkmaya başlamıştır.

İSMAİL YK ALBÜMLERİ VE ÇALIŞMALARI

Psikopat isimli albümü diğer albümlerine oranla İsmail YK ve hayranları için daha farklı bir çalışma olmuştur. Bu albümde her ne kadar İsmail YK kendine has var olan tarzını taşısa da, tarz üstünde ufak değişiklikler de yapmıştır. Diğer albümlerinde hareketli şarkılarla çıkış yapmış olan İsmail YK bu albümünde "Sana ne" isimli bir slow şarkı ile çıkış yapmıştır. Albümüne adını verdiği Psikopat isimli şarkısıyla kendisini eleştiren, dışlayan,küçük gören ve hayranlarını hedef alan kitleyi ağır bir dil ile eleştirmiştir. İsmail YK bu albümü ile 2011 senesinde Türkiye'nin en çok dinlediği 5 sanatçıdan biri olmuş ve albümün çıkış şarkısı olan Sana ne ile Türkiye 2011 yılı en çok aranan şarkılar listesinde listenin 3. sırasına kadar yükselmiştir.

Verdiği uzun aranın ardından çalışmalarına hız veren İsmail YK 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Kıyamet" isimli albümünü çıkarmıştır. Albümde 12 farklı şarkıya yer veren YK, "Haydi Bastır" albümünde yer alan "Yaralıyım" şarkısını Hatice ile yeniden yorumlamıştır. Albümde 12 yaşındayken yazmış olduğu ilk şarkısı "Çıkmam Seneye" şarkısına da yer vermiştir. Albümün son klibini ise albüm çıkış parçası olan '' Kıyamet Kopar'' isimli parçaya çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Maddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyorMaddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyor
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
İsmail YK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Diğer Haberler

Hande Erçel aşk iddiasını yalanlamadı

Hande Erçel aşk iddiasını yalanlamadı

Dedektif konuştu: Meghan Markle'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım

'Meghan'ın numaralarına yasadışı bir şekilde ulaştım'

Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ezgi Sertel'in eşi ve çocukları...

İşte Ezgi Sertel'in çocukları

Maddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyor

Maddox babası Brad Pitt'in soyadını istemiyor

46 yaşındaki yıldız oyuncu Drew Barrymore sokakta yalın ayak dolaştı

Kimse anlam veremedi! Sokakta yalın ayak dolaştı

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.