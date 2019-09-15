İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Olay bugün öğle saatlerinde Karapürçek Meşepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sadık G. ile dedesi Sadık G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Evin bahçesinde yaşanın tartışma sırasında Sadık G., dedesi Sadık G.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yardım çağrıları üzerine eve gelen komşumları yaşlı adamı kanlar içeresinde yerde katarken buldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Dede Sadık G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadık G. yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Cinayet şüphelisi Sadık G. ise daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı
Deniz seviyesinin 896 metre üstünde! Gören hayran kalıyor
2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi
Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum