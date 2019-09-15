Mynet Trend

İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.09.2019 21:34 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, Sadık G.(25) kendisine ismi verilen dedesi Sadık G.'yi (85) bıçaklayarak öldürdü.

İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Olay bugün öğle saatlerinde Karapürçek Meşepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sadık G. ile dedesi Sadık G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evin bahçesinde yaşanın tartışma sırasında Sadık G., dedesi Sadık G.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yardım çağrıları üzerine eve gelen komşumları yaşlı adamı kanlar içeresinde yerde katarken buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Dede Sadık G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadık G. yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cinayet şüphelisi Sadık G. ise daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

PARTNERİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyorİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyor
Yaşam savaşı! Denizde can pazarıYaşam savaşı! Denizde can pazarı
Denizden çıkanlar görenleri şaşırttıDenizden çıkanlar görenleri şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya Sadık G. cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Doktorun evinde bulundu! 2246 adet

Doktorun evinde bulundu! 2246 adet

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

Halay sırasında düğün karıştı! Yaralılar var

Halay sırasında düğün karıştı! Yaralılar var

Bayrak üstünde poza yorum yağdı

Bayrak üstünde poza yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşam savaşı! Denizde can pazarı

Yaşam savaşı! Denizde can pazarı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul semalarında

Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul'da

Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!

Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği!

17 yıldır bu gazeteleri biriktiriyor... Hepsinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var

17 yıldır biriktiriyor... Hepsinin tek bir ortak noktası var

Evli kadınlara fuhuş baskını

Evli kadınlara fuhuş baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.