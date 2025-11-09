YEMEK

Ispanak sanıp yediler! Aynı aileden 11 kişi hastanelik oldu

Niğde'de akşam yemeğinde ıspanak sanıp 'güzelavrat otu' (atropa belladonna) yiyen, aynı aileden 1'i ağır, 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam Karaatlı beldesinde meydana geldi. Aile üyeleri M.Ö. (80), S.Ö. (53), R.Ö. (31), B.Ö. (19), M.Ö. (26), M.Ö. (21), İ.S. (34), Z.R. (26), B.N.Ö. (26), S.Ö. (4) ve M.Ö. (3), akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen aile bireylerinden bazılar fenalaştı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aile üyeleri, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Ö.'nün hayati tehlikeyi atlatamadığı, B.N.Ö., R.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği, diğerlerinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Ailenin, ıspanak sanarak doğadan topladıkları 'güzelavrat otu'nu yemeklerine karıştırdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
