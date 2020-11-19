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Ispanaklı fellah köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi nedir? Ispanaklı fellah malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 19.11.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Ispanaklı fellah köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi nedir? Ispanaklı fellah malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün birbirinden lezzetli yemek tarifleri izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 19 Kasım Perşembe günü yayınlanan 579. bölümde gelinler ıspanaklı fellah köfte tarifi yaptı. Haftanın finaline bir gün kala 5 altın bileziğe kavuşmak için kıyasıya mücadele eden gelinler seyircinin karşısına ıspanaklı fellah köfte tarifiyle çıktı.

Farklı isimlerle anılan ve birçok yörede yapılan fellah köftesi çoğunlukla Adana, Antakya ve Hatay şehirlerinde yapılıyor. Türk mutfağında oldukça zengin bir yere sahip olan bulgurla yapılan fellah köftesi hem doyuruculuğu hem de lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Yapımı oldukça basit gözüken fellah köftesinin kıvamını tutturmak zordur. Peki ıspanaklı fellah köftesi nasıl yapılır? Ispanaklı fellah köftesi malzemeleri nelerdir? İşte ıspanaklı fellah köftesi tarifi...

ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ

Köfte hamuru için;

  • 1 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • Bir tutam kimyon
  • Bir tutam tuz
  • Bir bardak soğuk su

Köfte sosu için;

  • 1 bardak zeytinyağı
  • 1 diş sarım sarımsak
  • 1 limon suyu
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Bir tutam tuz

Ispanak sosu için;

  • 1 demet ıspanak
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • Bir tutam kimyon
  • Bir tutam karabiber
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir tutam tuz

Haşlamak için;

  • Bol su
  • 1 tutam tuz
  • Yarım limon
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ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İlk adımda bulgur yoğurma kabına alınır ve yavaş yavaş su eklenerek yoğrulur. Yoğurma işlemi 4-5 dakika boyunca devam eder. İçerisine un, biber salçası, kimyon ve tuz atıp yoğrulur. Sonrasında hamur şekillendirilir. Köfteler kaynayan suyun içine alınır. Tuz ve yarım limon eklenerek haşlamaya bırakılır. Haşlanan köfteler süzülerek hazırlanan sosla buluşturulur.

Ispanak sosu için soğan ve sarımsaklar yemeklik doğranarak zeytinyağında kavrulur. Sonrasında doğranan ıspanaklar içine atılır. Ispanaklar pişince altı kapatılır. Kimyon, karabiber, tuz eklenir ve soslanan köftelerin üzerine dökülür.

ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİNİN İPUCU NEDİR?

Köfteler haşalndıktan sonra tam süzülmemelidir. Hatta içinde kendi suyunun bırakılması sosla bir araya gelince kıvamının dah güzel olmasını sağlar. Köftenin haşlama suyuna limon tuzunun eklenmesi köftelerin dağılmasını engeller.

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