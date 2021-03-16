İspanya’da bir ilke imza atıldı! Erkeklerin kabul edilmediği sadece kadınlara özel otel

İspanya’da kadınların kendilerini özel ve rahat hissetmeleri için planan bu otelde erkek misafirler konaklayamıyor. Otelin içerisinde yalnızca birkaç erkek çalışan bulunuyor. Bunun dışında neredeyse otele erkek sinek dahi kabul edilmiyor. Birbirinden lezzetli yemekler ve eğlenceler, en önemlisi eşsiz bir deneyim için İspanya’daki kadınlara özel otel, size kapılarını açıyor.

İspanya’da Mallorca adasının Porto Cristo kasabasında kadınlara özel olarak tasarlanan otel türünün ilk örneği olarak karşımıza çıkıyor. Sadece kadın misafirlerin konaklamasına izin verilmesi dışında otelin kesin kuralları olduğunu da söylemek gerekir.

Hotel sadece 14 yaş üzerindeki kadınlara hizmet veriyor. Bununla birlikte otelde erkek müşterilerinin yanı sıra erkek misafirlerini de kabul etmiyor. Erkek kabul edilmemesinin tek istisnasını ise çalışanlar oluşuyor. İspanya’nın cinsiyet ayrımcılığı konusundaki yasalarına göre otel, erkek çalışan bulundurmak zorundadır.

Kadınlar için tasarlanan bu benzersiz otelde 39 oda, bir havuz, spa, havuz, kütüphane, açık teras ve ücretsiz WI-FI bulunuyor. Otelin genel müdürü ise kadın misafirlerinin büyük bölümünün sadece kendilerine ait olan bu oteli merak ederek görmek istediklerini belirtiyor. Oteldeki odalarda yüksek kaliteli saç kurutma makineleri ve düzleştiricilerin yanı sıra buğu önleyici aynalar ve okyanus manzarasına sahip alanlar var.



