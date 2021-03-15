Nüfusunun İstanbul’dan daha az olmasına çok şaşıracağınız Avrupa ülkeleri!

Türkiye’nin en kalabalık şehri olarak bilinen İstanbul, 15 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en önemli metropollerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tarihi bir mirasın üzerine kurulu olan bu kent bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile daha yoğundur. İşte Avrupa genelinde nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler...
Pirene Dağları arasında kalan ve etrafında İspanya ile Fransa'nın bulunduğu Andorra'da 77 bin kişi yaşamaktadır. Ülkenin en önemli geliri Pirene Dağları'ndaki kış sporu faaliyetleridir. Bu faaliyetlerle birlikte ülkeye yabancı turist akını yaşanmıştır.
Alp Dağları'nın önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan ülkenin nüfusu ise 8 milyon 850 bindir. Andorra’da olduğu gibi bu ülkenin nüfusu da kış aylarında artış gösterir. Çünkü Avrupa’nın en önemli kış spor merkezlerinden biri olarak kabul edilen bölgeye turistler adeta akın eder.
Beyaz Rusya, Belarus ya da resmi adıyla Belarus Cumhuriyeti, eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa'da yer alır. Başkenti Minsk'dir. Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya Federasyonu ve güneyde Ukrayna'dır. Toplam 9 milyon 480 bin nüfusuyla bu listedeki yerini almayı başarmıştır.
Belçika veya resmi adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır. 30,528 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon 460 bin kişidir.
Çek Cumhuriyeti ya da resmi kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur. Tarihi Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Ülke; Bohemya, Moravya ve Silezya bölgelerinden oluşur. Çek Cumhuriyeti, 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'nin üyesi olmuştur. Bu masalsı ülkenin toplam nüfusu ise 10 milyon 710 bindir.
Danimarka veya resmi adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa'da İskandinavya bölgesinde başkenti Kopenhag olan ülkedir. Anayasal bir monarşi ile yönetilmekte olan Danimarka'nın, başbakanı Mette Frederiksen'dir. Grönland ve Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı özerk bölgelerdir; içişlerinde özgür, dışişlerinde ise Danimarka'ya bağlılardır. 1944'e kadar İzlanda da Danimarka'nın egemenliği altındaydı. Ülkenin toplam nüfusu 5 milyon 806 bindir.
Estonya ya da resmi adıyla Estonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya ve güneyinde ise Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır. Başkenti Tallinn'dir. Estonya toprakları anakara ve Baltık Denizi’ndeki 2,222 adadan oluşur. Estonya'nın toplam nüfusu ise yaklaşık olarak 1 milyon 300 bindir.
Finlandiya resmi adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bir İskandinav ülkesidir. Doğuda Rusya, kuzeyde Norveç ve batıda İsveç'le komşudur. Batıda Botniya ve güneyde Finlandiya körfezlerine kıyısı vardır. Estonya Finlandiya Körfezi'nin karşısında yer alır. Helsinki ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Finlerin ana dili olan Fince, yeryüzündeki az sayıda Baltık-Fin dilinden biridir. Finlandiya'nın iklim özellikleri enleme göre değişkenlik gösterir: güneyde nemli karasal iklim, kuzeyde kutup altı iklimi görülür. Ülke genel olarak tayga biyomuna dahildir. Finlandiya'da 180 binden fazla göl bulunmaktadır. Bu soğuk ülkenin toplam nüfusu 5 milyon 520 bindir.
Avrupa'nın kuzeyinde yer alan bu ada ülkesi, eğitim ve bilişim konusundaki başarılarıyla ünlü. Küçük bir ülke olan İrlanda'nın toplam nüfusu 4 milyon 904 bindir.
Bir diğer İskandinav ülkesi olan İsveç de nüfusu İstanbul'dan daha az olan devletlerden biridir. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsveç'in toplam nüfusu 10 milyon 230 bindir.
İsviçre veya resmi adıyla İsviçre Konfederasyonu; Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir. Kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır. İsviçre'nin toplam nüfusu ise 8 milyon 570 bindir.
Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesidir. Bir ada ülkesi olan İzlanda'nın toplam nüfusu ise yalnızca 365 bindir.
Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Belarus ile paylaşmaktadır. Baltık ülkesi Letonya, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden bir diğeri olma özelliği taşıyor. Letonya'nın toplam nüfusu ise sadece 1 milyon 92 bindir.
İskandinavya'nın en batısındaki ülkesi olan Norveç, aynı zamanda Türkiye’den göçün sıklıkla yapıldığı devletlerinden de biri olma özelliği taşıyor. Doğal kaynaklar bakımından da zengin bir ülke olan Norveç'in nüfusu 5 milyon 380 bindir.
Avrupa'nın en batısındaki ülke olan Portekiz, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor. Doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü ülkenin nüfusu 10 milyon 280 bindir.
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