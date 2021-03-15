Nüfusunun İstanbul’dan daha az olmasına çok şaşıracağınız Avrupa ülkeleri!

Türkiye’nin en kalabalık şehri olarak bilinen İstanbul, 15 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en önemli metropollerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tarihi bir mirasın üzerine kurulu olan bu kent bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile daha yoğundur. İşte Avrupa genelinde nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler... ANDORRA Pirene Dağları arasında kalan ve etrafında İspanya ile Fransa'nın bulunduğu Andorra'da 77 bin kişi yaşamaktadır. Ülkenin en önemli geliri Pirene Dağları'ndaki kış sporu faaliyetleridir. Bu faaliyetlerle birlikte ülkeye yabancı turist akını yaşanmıştır. AVUSTURYA Alp Dağları'nın önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan ülkenin nüfusu ise 8 milyon 850 bindir. Andorra’da olduğu gibi bu ülkenin nüfusu da kış aylarında artış gösterir. Çünkü Avrupa’nın en önemli kış spor merkezlerinden biri olarak kabul edilen bölgeye turistler adeta akın eder. BELARUS Beyaz Rusya, Belarus ya da resmi adıyla Belarus Cumhuriyeti, eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa'da yer alır. Başkenti Minsk'dir. Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya Federasyonu ve güneyde Ukrayna'dır. Toplam 9 milyon 480 bin nüfusuyla bu listedeki yerini almayı başarmıştır.

BELÇİKA Belçika veya resmi adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır. 30,528 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon 460 bin kişidir. 1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı ÇEK CUMHURİYETİ Çek Cumhuriyeti ya da resmi kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur. Tarihi Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Ülke; Bohemya, Moravya ve Silezya bölgelerinden oluşur. Çek Cumhuriyeti, 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'nin üyesi olmuştur. Bu masalsı ülkenin toplam nüfusu ise 10 milyon 710 bindir. DANİMARKA Danimarka veya resmi adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa'da İskandinavya bölgesinde başkenti Kopenhag olan ülkedir. Anayasal bir monarşi ile yönetilmekte olan Danimarka'nın, başbakanı Mette Frederiksen'dir. Grönland ve Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı özerk bölgelerdir; içişlerinde özgür, dışişlerinde ise Danimarka'ya bağlılardır. 1944'e kadar İzlanda da Danimarka'nın egemenliği altındaydı. Ülkenin toplam nüfusu 5 milyon 806 bindir.

ESTONYA Estonya ya da resmi adıyla Estonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya ve güneyinde ise Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır. Başkenti Tallinn'dir. Estonya toprakları anakara ve Baltık Denizi’ndeki 2,222 adadan oluşur. Estonya'nın toplam nüfusu ise yaklaşık olarak 1 milyon 300 bindir. FİNLANDİYA Finlandiya resmi adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bir İskandinav ülkesidir. Doğuda Rusya, kuzeyde Norveç ve batıda İsveç'le komşudur. Batıda Botniya ve güneyde Finlandiya körfezlerine kıyısı vardır. Estonya Finlandiya Körfezi'nin karşısında yer alır. Helsinki ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Finlerin ana dili olan Fince, yeryüzündeki az sayıda Baltık-Fin dilinden biridir. Finlandiya'nın iklim özellikleri enleme göre değişkenlik gösterir: güneyde nemli karasal iklim, kuzeyde kutup altı iklimi görülür. Ülke genel olarak tayga biyomuna dahildir. Finlandiya'da 180 binden fazla göl bulunmaktadır. Bu soğuk ülkenin toplam nüfusu 5 milyon 520 bindir.