Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Nüfusunun İstanbul’dan daha az olmasına çok şaşıracağınız Avrupa ülkeleri!

Nüfusunun İstanbul’dan daha az olmasına çok şaşıracağınız Avrupa ülkeleri!

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nüfusunun İstanbul’dan daha az olmasına çok şaşıracağınız Avrupa ülkeleri!

Napoleon’un “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü bu yedi tepeli muhteşem şehrin önemini gözler önüne sermiştir. Tarih boyunca pek çok medeniyetin uğruna savaşlar verdiği İstanbul Roma, Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere önemli devletlerin başkentliğini yapmıştır. Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek kent olan İstanbul, özellikle 1950'li yıllardan itibaren yaşadığı göçlerle nüfusunu arttırdı.

Türkiye’nin en kalabalık şehri olarak bilinen İstanbul, 15 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en önemli metropollerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tarihi bir mirasın üzerine kurulu olan bu kent bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile daha yoğundur. İşte Avrupa genelinde nüfusu İstanbul'dan az olan ülkeler...

ANDORRA

andorra

Pirene Dağları arasında kalan ve etrafında İspanya ile Fransa'nın bulunduğu Andorra'da 77 bin kişi yaşamaktadır. Ülkenin en önemli geliri Pirene Dağları'ndaki kış sporu faaliyetleridir. Bu faaliyetlerle birlikte ülkeye yabancı turist akını yaşanmıştır.

AVUSTURYA

AVUSTURYA

Alp Dağları'nın önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan ülkenin nüfusu ise 8 milyon 850 bindir. Andorra’da olduğu gibi bu ülkenin nüfusu da kış aylarında artış gösterir. Çünkü Avrupa’nın en önemli kış spor merkezlerinden biri olarak kabul edilen bölgeye turistler adeta akın eder.

BELARUS

BELARUS

Beyaz Rusya, Belarus ya da resmi adıyla Belarus Cumhuriyeti, eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa'da yer alır. Başkenti Minsk'dir. Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya Federasyonu ve güneyde Ukrayna'dır. Toplam 9 milyon 480 bin nüfusuyla bu listedeki yerini almayı başarmıştır.

BELÇİKA

BELÇİkA

Belçika veya resmi adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır. 30,528 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ülkenin nüfusu yaklaşık 11 milyon 460 bin kişidir.

1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı

ÇEK CUMHURİYETİ

çek cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti ya da resmi kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur. Tarihi Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Ülke; Bohemya, Moravya ve Silezya bölgelerinden oluşur. Çek Cumhuriyeti, 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'nin üyesi olmuştur. Bu masalsı ülkenin toplam nüfusu ise 10 milyon 710 bindir.

DANİMARKA

danimarka

Danimarka veya resmi adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa'da İskandinavya bölgesinde başkenti Kopenhag olan ülkedir. Anayasal bir monarşi ile yönetilmekte olan Danimarka'nın, başbakanı Mette Frederiksen'dir. Grönland ve Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı özerk bölgelerdir; içişlerinde özgür, dışişlerinde ise Danimarka'ya bağlılardır. 1944'e kadar İzlanda da Danimarka'nın egemenliği altındaydı. Ülkenin toplam nüfusu 5 milyon 806 bindir.

ESTONYA

estonya

Estonya ya da resmi adıyla Estonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bulunan bir Baltık devletidir. Batısında ve kuzeyinde Finlandiya Körfezi, doğusunda Rusya ve güneyinde ise Letonya Cumhuriyeti ile sınırları vardır. Başkenti Tallinn'dir. Estonya toprakları anakara ve Baltık Denizi’ndeki 2,222 adadan oluşur. Estonya'nın toplam nüfusu ise yaklaşık olarak 1 milyon 300 bindir.

FİNLANDİYA

finlandiya

Finlandiya resmi adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da bir İskandinav ülkesidir. Doğuda Rusya, kuzeyde Norveç ve batıda İsveç'le komşudur. Batıda Botniya ve güneyde Finlandiya körfezlerine kıyısı vardır. Estonya Finlandiya Körfezi'nin karşısında yer alır. Helsinki ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Finlerin ana dili olan Fince, yeryüzündeki az sayıda Baltık-Fin dilinden biridir. Finlandiya'nın iklim özellikleri enleme göre değişkenlik gösterir: güneyde nemli karasal iklim, kuzeyde kutup altı iklimi görülür. Ülke genel olarak tayga biyomuna dahildir. Finlandiya'da 180 binden fazla göl bulunmaktadır. Bu soğuk ülkenin toplam nüfusu 5 milyon 520 bindir.

İRLANDA

İRLANDA

Avrupa'nın kuzeyinde yer alan bu ada ülkesi, eğitim ve bilişim konusundaki başarılarıyla ünlü. Küçük bir ülke olan İrlanda'nın toplam nüfusu 4 milyon 904 bindir.

İSVEÇ

İSVEÇ

Bir diğer İskandinav ülkesi olan İsveç de nüfusu İstanbul'dan daha az olan devletlerden biridir. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsveç'in toplam nüfusu 10 milyon 230 bindir.

İSVİÇRE

isviçre

İsviçre veya resmi adıyla İsviçre Konfederasyonu; Batı, Orta ve Güney Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan bir ülke. Federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan bir federal cumhuriyettir. Kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır. İsviçre'nin toplam nüfusu ise 8 milyon 570 bindir.

İZLANDA

izlanda

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesidir. Bir ada ülkesi olan İzlanda'nın toplam nüfusu ise yalnızca 365 bindir.

Duyduğunuz anda kendinizi İstanbul’da hissedeceğiniz semtlerine özel yazılan 9 şarkı!Duyduğunuz anda kendinizi İstanbul’da hissedeceğiniz semtlerine özel yazılan 9 şarkı!

LETONYA

LETONYA

Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Belarus ile paylaşmaktadır. Baltık ülkesi Letonya, Avrupa'nın en küçük ülkelerinden bir diğeri olma özelliği taşıyor. Letonya'nın toplam nüfusu ise sadece 1 milyon 92 bindir.

NORVEÇ

norveç

İskandinavya'nın en batısındaki ülkesi olan Norveç, aynı zamanda Türkiye’den göçün sıklıkla yapıldığı devletlerinden de biri olma özelliği taşıyor. Doğal kaynaklar bakımından da zengin bir ülke olan Norveç'in nüfusu 5 milyon 380 bindir.

PORTEKİZ

portekiz

Avrupa'nın en batısındaki ülke olan Portekiz, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor. Doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü ülkenin nüfusu 10 milyon 280 bindir.

Bizans’tan Osmanlı’ya! İstanbul’un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor?Bizans’tan Osmanlı’ya! İstanbul’un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Bu heykelin hikayesi sizi derinden sarsacak!Bu heykelin hikayesi sizi derinden sarsacak!
Doğanın ihtişamı: Ihlara VadisiDoğanın ihtişamı: Ihlara Vadisi
Anahtar Kelimeler:
İrlanda İzlanda Avusturya Finlandiya İsveç İsviçre Norveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Japonlar neden yerde uyumayı tercih ediyor?

Japonlar neden yerde uyumayı tercih ediyor?

Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunuyor

Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunuyor

Muhtemelen bukalemunu göremeyeceksiniz

Muhtemelen bukalemunu göremeyeceksiniz

Yıllar sonra gelen Harry Potter itirafı! ‘Boğulduğumu hissettim’

Yıllar sonra gelen Harry Potter itirafı! ‘Boğulduğumu hissettim’

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

En yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Yine olmadı! Hızlı ve Öfkeli filminden üzen haber

Yine olmadı! Hızlı ve Öfkeli filminden üzen haber

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

Diğer Haberler

Trajik bir aşk hikayesini sembolize eden Ali ve Nino heykelinin hüzünlü dansı!

Bu heykelin hikayesi sizi derinden sarsacak!

Trafiğin her ülkede farklı şeritten akmasının 6 sebebi!

Trafik bazı ülkelerde neden farklı şeritten akar?

Sadece birkaç günde oluşan ve 1963’ten beri girişlerin yasaklı olduğu bir yer: Surtsey Adası

Asla ziyaret edemeyeceğiz yasaklı yer: Surtsey Adası

Erkek şiddetinden kaçan kadınların kurduğu köy: Umoja Köyü

Bu köye erkeklerin adım atması yasak! Sadece kadınlar yaşıyor

Görenleri hayrete düşüren dünyanın en ilginç görüntüsüne sahip 10 ada!

Dünyanın en ilginç görüntüsüne sahip adaları!

Dünyanın en uzun ismine sahip şehri Bangkok’un bilinmeyen geçmişi! Gerçek adını kimse kullanmıyor

Dünyanın en uzun isme sahip şehri! Gerçek adı tam bir paragraf

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.