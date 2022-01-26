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İspanya’daki velayat davasında emsal karar! Tuco’nun duyguları dikkate alındı

26.01.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da kabul edilen yasayla birlikte çocuklarda olduğu gibi bazı durumda ayrılan çiftlerin besledikleri evcil hayvanların velayetinin paylaşılmasının önü açıldı. Yürürlüğe giren yasa, ülke tarihinde ilk kez ev hayvanlarını sadece nesne olarak değil “canlı duyarlı varlıklar” olarak tanımlıyor. Melez bir pitbull olan Tuco, İspanya'da hayvanları hissedebilen varlıklar olarak sınıflandıran yeni bir yasanın ardından bir mahkeme tarafından duyguları dikkate alınan ilk köpek oldu.

İspanya’daki velayat davasında emsal karar! Tuco’nun duyguları dikkate alındı

Dünyada bir ilk olarak, bir köpeğin duyguları, İspanya'da hayvanları duyarlı varlıklar olarak sınıflandıran yeni bir yasa uyarınca bir mahkeme tarafından dikkate alındı. 29 yaşındaki Oumaima Laamar ve ismi Bay A olarak açıklanan iki kişi arasında köpek sahipliği üzerinden anlaşmazlık yaşadı. Ekim ayında, köpeğin sadece Bay A olarak adlandırılan ilk sahibine iade edilmesi gerektiğine hükmeden daha önceki bir karara itiraz ettikten sonra Tuco'ya bakmak için velayeti aldı. Karar evcil hayvanların duygularını önemseyen ilk dava sonucu olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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TAŞINMA SÜRESİNCE BAKACAKTI

Bay A, Laamar'dan 2018'de İspanya'dan Meksika'ya taşınmak istediği için Tuco'ya bakmasını istediğini söyledi. Tuco ve Bayan Laamar arasında oluşan özel bağ nedeniyle genç kadın köpeği gerçek sahibine geri vermek istemedi. Ekim ayında verilen karara itiraz ederek Tuco’nun velayeti için temyize başvurdu.

Temyizin ardından mahkeme şu karara vardı: “Şu anda yürürlükte olan Medeni Kanun’a göre şu anda canlı bir varlıkla ilgileniyoruz ve bu hassasiyeti taşımalıyız. Bu nedenle bir hayvanı ilgilendiren tüm kararlar onun iyiliğine olmalıdır. Son üç yıldır bakıcısı olan (kişiden) aniden ayrılacak olmak Tuco’nun gereksiz acı çekmesine neden olacağı gibi huzurunu da bozacaktır. Mevcut kararda değişiklik yapılması şarttır”

Mahkeme sonunda Tuco’nun velayetini kazanan ve kendisiyle yaşamaya devam edeceğini söyleyen Lamaar, El Mundo gazetesine konuştu. Laamar, "Bay A, Tuco'ya hiçbir zaman sevgi göstermedi. Tuco'yu geri vermeyeceğim çünkü o benim bebeğim. Onu Bay A'ya geri vermektense beni öldürmeni tercih ederim." dedi.

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