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Sosyal medya fenomeni öyle bir güzellik formülü verdi ki duyanlar hayrete düştü! Kendi regl kanını içip yüzüne sürdü

25.01.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On binlerce takipçisi bulunan İspanyol Jasmine Alicia Carter, sosyal medya hesabından verdiği güzellik formülüyle herkesi şaşırttı. Fenomen için daha sağlıklı olmak için regl kanının içtiğini ve vücuduna sürdüğünü itiraf etti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım bilim insanlarını da harekete geçirdi. Uzmanlar, bilimsel dayanağı bulunmayan bu uygulamanın enfeksiyon riski doğurduğunu açıklayarak kullanıcıları uyardı.

Sosyal medya fenomeni öyle bir güzellik formülü verdi ki duyanlar hayrete düştü! Kendi regl kanını içip yüzüne sürdü

İspanya’da yaşayan Jasmine Alicia Carter isimli sosyal medya fenomeni güzellik sırrıyla hayrete düşürdü. Instagram hesabından 23 bine yakın, TikTok’ta ise 13 bin takipçisi bulunan kadın daha sağlıklı olmak için regl kanını içtiğini ve vücudunun çeşitli bölgelerine sürdüğünü açıkladı. Regl kanının ilaçtan farkı olmadığını iddia eden Carter, “Regl döngüsünde yatan kutsallığı anlamak ve onu geri almak için kadınlara yardımcı olmak istiyorum” diyerek amacını açıkladı. Carter’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar uygulamayı sağlıklı bulduğunu söylerken bazıları ise uygulamayı mide bulandırıcı olarak değerlendirdi.

“TUVALETE ÇÖMELİP KABI DOLDURUYORUM”

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Kadınlara tarih boyunca regl dönemlerinden utanmalarının öğretildiğini söyleyen Carter tampon ve pedlerin kadının kanını saklamak ve reglin normal işleyişini de bozmak için kimyasallar içerdiğini iddia ediyor. Aksine regl kanında kadınların ihtiyaç duydukları tüm besleyicilerin olduğunu öne süren Carter, News Dog Media sitesine verdiği demeçte regl olduğu dönemde tuvalette çömelip menstrual kapını çıkardığını ve bu kapta biriken kanı içtiğini anlattı. Bedeniyle iletişiminin çok iyi olduğunu söyleyen Carter ihtiyacına göre bazen birkaç yudum aldığını, bazen de biriken kanın tümünü içtiğini söyledi.

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“BESLEYİCİ DEĞERLER İÇERİYOR”

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Carter'ın regl kanında bulunduğunu savunduğu besleyici maddeler arasında da protein, demir, bakır, selenyum. Regl kanındaki besin maddelerinin kişinin sağlığıyla da ilişkili olduğunu iddia eden Carter, "Örneğin her gün zararlı şeyler yerseniz regl kanının o kadar da iyi olmayacaktır" dedi.

Regl kanını içmenin yanı sıra bu kandan yüz maskesi yaptığını da anlatan Carter, "Hiç ciddi cilt sorunları yaşamadım ama bu maskeler sayesinde cildimin en iyi halinde olduğunu hissediyorum" ifadesini kullandı.

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