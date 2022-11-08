İspanyol fenomen Susana Guerrero kıvrımlı vücuduyla takipçilerini büyüledi! 'Sen gerçek misin?'

İspanyol fenomen Susana Guerrero, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin aklını başından aldı.

Uzun yıllardır fitness yapan Susana Guerrero'nun kusursuz hatlarına yorum yağdı.

Spor yaptığı anları sık sık takipçileriyle paylaşan Susana Guerrero, cesur stiliyle de dikkat çekiyor.

TikTok'ta başladığı fenomenliği şimdilerde Instagram'da sürdüren Guerrero'ya övgü yağıyor.

Takipçileri, ''Ama bu kadarı çok fazla'', ''Sen gerçek misin?'' ve ''Aman Tanrım bu nasıl bir fizik'' gibi yorumlarda bulunuyor.



