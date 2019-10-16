İSPARK’ta yeni dönem! 1 Ekim'de başladı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSPARK’ta İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmesine yönelik duyurduğu

proje, 1 Ekim’de uygulanmaya başlandı.

16 GÜNDE 40 BİNİN ÜZERİNDE SÜRÜCÜ KULLANDI



Kolay ve avantajlı ödeme imkanı sunan uygulamayı 16 gün içinde 40 binin üzerinde sürücü kullandı.

Her gün 100 bin araç kapasitesiyle vatandaşlara hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, kartlı ödeme seçeneklerini kullanıma sundu. İSPARK’ın kent genelinde bulunan tüm açık, katlı ve yol üstü otoparklarında artık İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

KARTLI ÖDEMEDE İNDİRİM



Sürücülere büyük kolaylık ve avantaj sağlayan uygulama tüm İSPARK’larda uygulanıyor. 31 Aralık’a kadar İSPARK otoparklarını kullanan sürücüler, İstanbulkart ile ödeme yaptıklarında yüzde 10, kredi kartı ile ödeme yaptıklarında ise yüzde 5 indirimden yararlanabilecekler.

KARTLA ÖDEME SAYISI ARTIYOR



1 Ekim’de başlayan kartlı ödeme uygulaması, nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için sürücülerden büyük ilgi gördü. İSPARK otoparklarını kullanan sürücülerin İstanbulkart ve kredi kartı kullanımında önemli oranda artış gözlendi. 16 günde 40 binin üzerinde işlem gerçekleşti.