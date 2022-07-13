Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun işleri açıldı! "Ayda 25 konser veriyorum! Evime bile gidemiyorum"

Geçtiğimiz aylarda Isparta konseri iptal edilen Mosso, bu konu ile ilgili “O bir gafletti bence, o yaşadığımız şey. Herkes kendine çıkartması gereken dersleri çıkartıp payını almıştır diye düşünüyorum. Ben bazı eleştirileri kale alıyorum bazılarını almıyorum. Beni desteklemelerine çok mutlu oldum. Çünkü insan bir yerde yalnız olmadığını, daha güçlü hissetmemi sağladı. Ben işimi layıkıyla yapıyorum. Bunun için ne kadar zaman olursa yapacağım. Tabii ki hepimiz insanız, hepimizin hataları, gafletleri olabilir. Önemli olan bunları zamanla tamir edip, bunların önüne geçen işler başarmak. Benim temennim, niyetim çok iyi işler başarmak. Bu ülkenin divalarından biri olmak" açıklamasını yaptı.

SEDA SAYAN'IN SAHNE ALMASI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU!

Isparta konseri iptali sonrası kendisinin yerine Seda Sayan'ın sahne alması hakkında ise Melek Mosso, “Saygı duyuyorum. Herkesin kendi tercihi. Saygı duyuyorum” dedi.

Melek Mosso, önceki günlerde de ‘Bu İş Bitmiş’ adlı yeni şarkısı ve klibi için Kuruçeşme'de bir mekanda parti düzenledi. Partiye katılanlar arasında yer alan Haluk Levent, basın mensuplarıyla sohbet eden meslektaşını yalnız bırakmadı.

"BU KLİP HERKESE BİR CEVAP"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, “Bu sefer çok farklı bir Melek Mosso göreceksiniz. Çok heyecanlıyım, çocuklar gibi şenim. Şarkı hüzünlü ama hareketli diyebilirim. İçinde acılar var, hüzünler var. Ama klibimizde de daha güçlü, daha kadınsı, daha ayakları yere basan bir Melek göreceksiniz. Zaten bu da benim işim adına, yaptığım şeyler adına, herkese bir cevap aslında, bir açıklama bu klibim” dedi.

