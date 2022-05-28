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Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak

28.05.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da vereceği konseri ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan isim belli oldu. Bir kısmın tepkisi sonrası konseri iptal edilen Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak.

Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri bazı çevrelerin baskıları sonucu iptal edilmişti. Sosyal medyada gündem olan kararın ardından sahne alacak yeni isim netleşti.

MELEK MOSSO YERİNE SEDA SAYAN

3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Seda Sayan, 3 Haziran'da Isparta sahne alacağını duyurdu. Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Sayan, tartışmalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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MELEK MOSSO: AHLAKIMI SORGULAMAK BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZE KALMADI

Konseri iptal edildikten sonra Twitter hesabından bir açıklama yapan Melek Mosso, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz! Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Melek Mosso
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