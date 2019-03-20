İsrail'de 'Faşizm' temalı reklam filmi tartışma yarattı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesi, siyasi partiler kampanyalarına sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklam filmleriyle devam ediyor. Aşırı sağcı İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in rol aldığı bir video ise tartışma yarattı. Shaked videoda üzerinde 'Faşizm' yazan bir parfümü sıkarken görülüyor.

"BANA DEMOKRASİ GİBİ KOKUYOR"

İsrail'in bilinen gazetelerinden Haaretz, Adalet Bakanı Şaked için şu ifadeleri kullandı:

"Reklamda erotik bir şekilde söylenen 'hukuki reform', 'güçler ayrılığı' ve 'anayasa mahkemesini kısıtlama' ifadeleri, adalet bakanının yasa koyucu organa yargıya nazaran daha çok yetki vermesine gönderme yapmak için yer alıyor.

"Daha sonra kameraya dönen Hayamin Hehadaş Partisi'nden Adalet Bakanı Şaked, 'bana demokrasi gibi kokuyor' dedi.

"Sosyal medyada bazı kullanıcılar, reklamın İsrail kamuoyu açısından amacına ulaştığını ve gündem yarattığını belirtirken, İbranice bilmeyenlerin reklamın yaratmak istediği ironiyi anlamasının zor olduğunu ifade etti."

2017 yılında, Şaked siyasi kararları engellemesinin önüne geçmek için Anayasa Mahkemesi'ne 3 muhafazakar hakim seçilmesini sağladı. İsrail'de Anayasa Mahkemesi sağcılar tarafından şahin politikalar önünde engel olarak değerlendiriliyor.

ail Adalet Bakanı Ayalet Şaked'in "Faşizm" içerikli seçim kampanyası filmi tartışma yarattı.

