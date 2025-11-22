İsrail'den Lübnan’ın güneyinde bir araca İHA saldırısı: 1 ölü

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine Doğu Zavtar beldesinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır