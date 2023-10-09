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İsrail - Hamas çatışmaları sporu da vurdu! UEFA'nın ardından FIBA da İsrail'deki maçları askıya aldı...

09.10.2023 22:12 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), İsrail'deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak, İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldı. Karar, beş İsrail takımının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı tüm iç saha ve deplasman maçlarını kapsayacak.

FIBA Avrupa, İsrail’deki mevcut güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyelerini takiben, İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm müsabakalarda yer aldığı tüm maçları bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldı.

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Karar, beş İsrail takımının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası’nda oynayacağı tüm iç saha ve deplasman maçlarını kapsayacak ve anında yürürlüğe girecek.

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FIBA Avrupa, İsrail Basketbol Federasyonu ve katılımcı kulüplerle yakın iş birliği içinde, tüm katılımcıların ve paydaşların güvenliğine ve refahına öncelik verme kararlılığını sürdürerek durumu izlemeye devam edecek.

Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatlerin, durum izin verdiği anda onaylanacağı açıklandı.

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İsrail çatışma Basketbol FIBA Hamas devam edecek

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