İsrail için resti çekti! Almanya'dan Eurovision tehdidi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldığı bir programda Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in ihraç edilmesi durumunda Almanya'nın da katılmayacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

"TARTIŞILMASI BİLE SKANDAL"

Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan "Caren Miosga" adlı programa katılan Merz, İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu savunarak, ihracın tartışılmasının bile "bir skandal" olduğunu söyledi.

İsrail için resti çekti! Almanya dan Eurovision tehdidi 2

OYLAMA YAPILACAK

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm katılımcı ülkelerin kasımda bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapılacağını bildirmişti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

