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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar Hollywood'u ikiye böldü!

26.10.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Hollywood oyuncularından da tepki geldi. Hollywood oyuncuları saldırıları kınadı. Saldırıları kınayan bir açıklama yayımlamadığı gerekçesiyle ise Amerika Yazarlar Birliği'ne eleştiri yağdı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar Hollywood'u ikiye böldü. Amerika Yazarlar Birliği eleştirilerin hedefinde. Haber, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yayınlandı.

BÖLÜNMELER VE TARTIŞMALAR

Habertürk TV'nin haberine göre, İsrail-Hamas çatışmalarının Hollywood'da aylarca grev yapan yazarlar arasında bölünmelere, yöneticilerle aktörler arasında ise tartışmalara yol açtığı belirtildi.

Habere göre bazı Yahudi yazarlar saldırıları kınayan bir açıklama yayımlamadığı için Amerika Yazarlar Birliği'ne kırgınlıklarını ve hayal kırıklıklarını dile getirdi.

YAZARLAR BİRLİĞİ'Nİ ELEŞTİRDİLER

Aralarında Jerry Seinfeld ve Sacha Baron Cohen'ın da bulunduğu Hollywood yazarları açık bir mektupla Amerika Yazarlar Birliği'ni eleştirdi.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN BIDEN VE DÜNYA LİDERLERİNE MEKTUP

Oscar ve Emmy ödüllü oyuncular; Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart ve Dua Lipa da Filistin'de ateşkes sağlanması için ABD Başkanı Joe Biden ve dünya liderlerine mektup yazdı.

Ünlü isimler, liderlerden Gazze bombardımanına son verilmesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmalarını talep etti.

Geçtiğimiz hafta da dünyaca ünlü çok sayıda sanatçı, sosyal medya hesaplarında Filistin'e destek paylaşımlarında bulunmuştu.

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