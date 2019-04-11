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İsrail'in Ay'a insansız uzay aracı indirme girişimi başarısız oldu

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BİLİM  | 11.04.2019 23:37 | Son Güncelleme

İsrail’in insansız uzay aracı Beresheet’in Ay’a iniş denemesinin başarısız olduğu belirtildi. İsrail'in ilk Ay misyonunun yöneticilerinden biri, "Maalesef aracı indiremedik" diye açıkladı. SpaceIL’in Twitter hesabından yapılan açıklamada inişin başarısızlıkla sonuçlandığı bilgisi “İnancınızı kaybetmeyin! Çok yaklaştık ancak iniş sırasında maalesef başarılı olamadık” mesajı ile paylaşıldı.

İsrail'in Ay'a insansız uzay aracı indirme girişimi başarısız oldu

İsrail'e ait insansız uzay aracını Ay'a indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Dünyanın uydusuna indirme girişimi sırasında İsrail'in kendi üretimi olan ve "Beresheet" (Başlangıç) ismi verilen insansız uzay aracıyla bağlantı kesildi.

Ay'ın yüzeyine doğru inişe geçtiği sırada Beresheet'in motorunun arızalandığı belirtilirken, uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı tahmin ediliyor.

Girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ay'a insansız uzay aracı gönderme denemelerini sürdüreceklerini ve İsrail'in iki ya da üç yıl içerisinde bunu başaracağına inandığını söyledi.

İSRAİL'E AİT SEMBOLLER TAŞIYORDU

Beresheet, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle 21 Şubat'ta Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılmıştı.

Çamaşır makinesi büyüklüğündeki uzay aracının ağırlığı 585 kilogramdı ve içinde yüzlerce dijital dosyanın yüklendiği madeni para büyüklüğünde bir kapsül bulunuyordu. Bu dosyalarda İsrail'e ait ulusal semboller ve bazı kültürel materyaller yer alıyordu.

Uzay aracı "Beresheet"in Ay'a inişi başarılı olsaydı İsrail; ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacaktı.

Bağışçılar tarafından finanse edilen uzay aracının maliyeti 100 milyon doları bulmuştu.

NETANYAHU: 2-3 SENEYE KAZASIZ BELASIZ İNERİZ

Başarısız denemenin ardından misyon ekibiyle görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İsrail uzay aracı Ay'a kazasız sağlam bir şekilde inecek. İki buçuk — üç yıl sonra. Bunu not edin" ifadelerini kullandı.

"İNANCINIZI KAYBETMEYİN"

İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet isimli uzay aracını 22 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatmıştı.

SpaceIL’in Twitter hesabından yapılan açıklamada inişin başarısızlıkla sonuçlandığı bilgisi “İnancınızı kaybetmeyin! Çok yaklaştık ancak iniş sırasında maalesef başarılı olamadık” mesajı ile paylaşıldı.

israel

(AA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Ay uzay aracı netanyahu

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