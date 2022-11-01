İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netenyahu'dan uyandırma servisi! “Kalk, sen oy vermezsen kaybederiz.”

Erken seçim için sanığa giden İsrail'de, halk bugün yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladı. Son 4 yılda 5. kez yapılan seçimlerin akşam saat 22.00'ye kadar süreceği bildirildi. 6 milyon 788 bin seçmenin Meclis’te bulunacak 120 milletvekilini belirlemek üzere oy kullanacağı seçimde çekişmeli bir yarış olacağı öngörülüyor.

OY İÇİN UYANDIRDI

Seçim devam ederken, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılananmasına rağmen, partisi Likud'un ilk sırada yer alması beklenen eski Başbakan ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun bir genci oy kullanması için sabah uyandırarak yatağından kaldırdığı görüntüler dikkat çekti.

''KAYBEDERİZ''

Sosyal medyada viral olan videoda, Netenyahu'nun kameralar eşliğinde kim olduğu açıklanmayan bir gencin kapısını tıklatıp odasına girdiği, ışıkları açıp seslenerek onu uyandırdığı ve “Kalk, sen oy vermezsen kaybederiz.” dediği, sonrasında da oradan ayrıldığı görüldü.

Halk oy vermeye devam ederken, ülkede en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçi olan Binyamin Netanyahu’nun yeniden iktidara gelip gelmeyeceği yanıtı en çok merak edilen soru gibi görünüyor.