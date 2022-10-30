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  4. Kendini böyle koruyor! İşte Vladimir Putin'in estetik harikası dublörleri

Kendini böyle koruyor! İşte Vladimir Putin'in estetik harikası dublörleri

30.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, güvenliği için zaman zaman dublör kullandığı daha önce de ortaya atılmış bir iddiaydı. Ukrayna askeri istihbarat şefinin bu konu üzerine yaptığı bir açıklama, herkesi şaşırttı. Tümgeneral Kyrylo Budanov, Vladimir Putin'in şu anda kendisine benzemek için estetik operasyon geçirmiş en az üç dublör kullandığını ve bunun artık yaygın bir uygulama olduğunu açıkladı.

Kendini böyle koruyor! İşte Vladimir Putin'in estetik harikası dublörleri

Ukrayna askeri istihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov, Putin'in uzun zamandır özel durumlar için kullandığı iki dublörü olduğunu, ancak Rus lidere benzeyen bu dublörlerin kullanımının artık yaygın bir uygulama olduğunu söyledi. Budanov hali hazırda kullanılmakta olan üç kişi olduğunu bildiklerini, ancak bunlar dışında başka kaç tane dublör olduğunun bilinmediğini açıkladı.

''ELE VEREN TEK ŞEY BOYLARI''

Russian President Putin meets International Atomic Energy Agency head Grossi in Saint Petersburg

Hepsinin Putin'e benzemek için estetik ameliyat olduklarını söyleyen Budanov, "Onları ele veren tek şey boyları. Videolarda ve resimlerde ayırt edilebilir. Ayrıca jest ve mimikleri, beden dilleri ve kulak memeleri de ayırt edilebilir çünkü bunlar her insan için benzersizdir." diye konuştu.

SPEKÜLASYONLARI ALEVLENDİRDİ

Russian President Vladimir Putin visits Veliky Novgorod

Vladimir Putin'in nerede olduğu, fiziksel ve ruhsal sağlığı gibi konular üzerine hali hazırda birçok spekülasyon mevcutken, Budanov'un "Asıl soru, gerçek Putin'in hala var olup olmadığı" bir söylemde bulunması, Rus devlet adamı hakkındaki gizemi alevlendirdi.

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Vladimir Putin

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