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İsrailli komedyen isyan etti: Gerçek hayatta Faruk gibi bir karakter yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

İsrail'de İstanbullu Gelin başta olmak üzere Türk dizileri fırtınası esiyor. Öyle ki İsrailli komedyen Benny Bruchim Özcan Deniz'in canlandırıdığı Faruk için "İsrailli kadınlara sesleniyorum. Gerçek hayatta Faruk gibi bir karakter yok" dedi.

İsrailli komedyen isyan etti: Gerçek hayatta Faruk gibi bir karakter yok

İsrail'de son dönemde İstanbullu Gelin başta olmak üzere adeta Türk dizileri fırtınası esiyor.
AA muhabirlerinin İsrail sokaklarında mikrofon uzattığı neredeyse herkes izlediği bir Türk dizisi bulunduğunu söyledi. Bunlardan en popüleri İstanbullu Gelin olmakla birlikte Anne ve Kadın da çok izlenen diziler arasında.

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Ülkenin en büyük gazetelerinden Haaretz, İstanbullu Gelin dizisiyle ilgili verdiği bir haberde, "Türkler geri döndüler ve tüm İsrail'i kendilerine bağımlı hale getirdiler" başlığını kullandı. Bunun yanında İsrail basınında son günlerde Türk dizileriyle ilgili birçok haber yer alıyor.
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Türk dizileri için sosyal medyada kurulan İbranice hayran sayfalarının da on binlerce takipçisi bulunuyor. Facebook'ta İstanbullu Gelin dizisi için İsrailliler tarafından açılan bir sayfada "Sadece bağımlılar için" ifadesi yazılı. Bu hayran sayfalarında şu an yayında olan veya çekimi planlanan yeni Türk dizileriyle ilgili son dakika gelişmeleri, sanatçıların özel hayatlarına dair bilgiler ve fotoğraflar sıklıkla paylaşılıyor.

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Turizm firmaları da İstanbullu Gelin dizinin çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı. Firmaların verdikleri reklamlar aracılığıyla duyurmaya çalıştığı turlara İsrailliler yoğun ilgi gösteriyor. Hatta balayı için bu turları tercih edenler bile var.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin israil

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