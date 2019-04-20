Israrla trenin kapısının kapanmasını engelleyen yaşlı adam

Japonya'da kalabalık metronun kapısının kapanmasını ısrarla engelleyen yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Adamın aşırı alkollü olma ihtimali üzerinde yorumlar yapılırken diğer yolcuların yaşlı adam herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

