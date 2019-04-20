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Israrla trenin kapısının kapanmasını engelleyen yaşlı adam

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Japonya'da trenin kapısının kapanmasını ısrarla engelleyen adamın görüntüleri ilginç anları gözler önüne serdi. Bu sırada adam herhangi birinin uyarıda bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı

Japonya'da kalabalık metronun kapısının kapanmasını ısrarla engelleyen yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Adamın aşırı alkollü olma ihtimali üzerinde yorumlar yapılırken diğer yolcuların yaşlı adam herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
japonya tren

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