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İştahınızı bıçak gibi kesecek 7 mucizevi yiyecek

13.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme gibi sorunlar nedeniyle kilo vermek günümüzün ortak problemlerinden biri haline geldi. Birçok kişinin baş etmekte zorlandığı açlık, düzensiz beslenmeye itiyor. Ancak iştahı kesen besinler sayesinde bu sorundan kurtulmak mümkün.

İştahınızı bıçak gibi kesecek 7 mucizevi yiyecek

İştah kontrolsüzlüğü, zayıflamak isteyen birçok kişinin önüne büyük bir engel olarak çıkıyor. Kısa yoldan zayıflamak için bir formül bulunmuyor ancak az kalorili besinlerin tüketilmesi, sağlıklı kilo vermenin ilk adımı olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan açlığınızı bastırmak için doğal iştah kesiciler, zayıflama yolunda size yardımcı olabilir.

İŞTAH AZALTMANIN YOLLARI: PROTEİN TÜKETİN

Bütün yiyeceklerin açlık üzerindeki etkisi farklıdır. Protein ve belirli yağlar, karbonhidratlara göre daha fazla tok tutar. Açlık hissini azaltmak için protein içeren besinleri ve sağlıklı yağları daha fazla tüketmeye çalışın.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

SU İÇİN

Yemeğe başlamadan önce su içerseniz hem daha az yemek yersiniz hem de tok hissedersiniz. Gün içerisinde de su tüketmeye dikkat edin. Ayrıca limonlu, maydanozlu, tarçınlı su da zaman zaman alternatifiniz olabilir.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

LİFLİ GIDALARA YÖNELİN

Diğer gıdalar gibi parçalanmayan lif vücutta daha uzun süre kalır. Bu durum sindirimi yavaşlatır ve tok hissi verir.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

YEMEKTEN ÖNCE EGZERSİZ

Egzersiz yapmak iştah keser. Yapılan çalışmalar sonucunda iştah hormanlarının egzersizden sonra baskılandığı tespit edildi.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

Tabağınıza aldığınız gıdaların besin değerlerine göz gezdirin. Masum görünen gıdalar aslında zararlı olabilir.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

ŞOK DİYETLERDEN UZAK DURUN

Yediklerinizi fazla sınırlarsanız aşırı yeme durumu tekrarlanabilir. Bu yüzden doğru gıdaları tüketmeye dikkat edin.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

İŞTAHI KESEN BESİNLER: DEREOTU

Yemekten önce dereotu tüketmek, daha az yemek yemenizi sağlıyor.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

BADEM

Bir avuç bademde antioksidan, E vitamini ve magnezyum bulunuyor. Araştırmalara göre iştah üzerinde etkili olan badem, tokluk hissini artırıyor ve kilo yönetimine yardımcı oluyor.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

KETEN TOHUMU

Doğal iştah kesici olan keten tohumunu yoğurdunuza, smoothie'nize veya salatanıza ekleyerek tüketebilirsiniz. Vücut, bütün keten tohumlarını sindiremez. Bu nedenle onları öğüttüğünüzden emin olun.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

AYVA-TARÇIN PÜRESİ

Yemekten önce ayva-tarçın püresi tüketmek kan şekerine olumlu etkileri bulunuyor.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Haşlanmış yumurta yemek uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Kahvaltıda tüketilen yumurtanın, tüketilen simide oranla daha fazla tokluk hissi verdiği araştırmalarda tespit edilmiş.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

HAŞLANMIŞ TATLI PATATES

Gıda bilimcilerine göre, tatlı patatesler, sindirim enzimlerine direnen özel bir nişasta türü içerir , bu da onların midenizde daha uzun süre kalmasını sağlar ve bu nedenle sizi tok tutar, bu da iştahınızı bastırmaya yardımcı olur. Öte yandan patateste bol miktarda A ve C vitamini vardır.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

SOYA PEYNİRİ

Tofu zengin bir bitki bazlı protein kaynağıdır. İştahı basıtırır, fazla yemenin önüne geçer.

Tükettiğinizde iştahınızı kesecek 7 mucizevi yiyecek

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