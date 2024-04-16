Istakoz krizi gündemdeydi! Armağan Çağlayan'ın Ajda Pekkan'la yaşadığı zorlu Istakoz anısı herkesi şaşırttı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu. Bursalı, söz konusu paylaşım için kamuoyundan özür dilese de tepkiler bir türlü dinmiyor.

Istakoz meselesi gündemdeyken ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Twitter hesabından Ajda Pekkan'la ilgili eski bir ıstakoz anısını paylaştı.

"SENARYO GEREĞİ YEMELERİ GEREKİYOR"

Çağlayan yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Size bir ıstakoz anısı anlatayım mı? Yıllar önce dadı dizisini çekiyoruz. Konuk oyuncu olarak Ajda Pekkan gelecek. Ajda Hanım’ın oynayacağı sahnede ıstakoz yenilecek. Ben ıstakozları getirttim. Sofrayı prodüksiyona kurdurttum. Cillop gibi sofra. 3 ıstakoz var masada. Gözüm gibi bakıyorum, çekim başlamadan ıstakozların başına bir şey gelmesin diye. Senaryo gereği yemeleri gerekiyor ıstakozları...

Çekim başladı. Ajda Hanım bir huzursuz. Yönetmen kulaklıktan yesin yesin diye bağırıyor. İşaret ediyoruz kendimizi paralıyoruz set arkasında asla yemiyor. Yönetmen çekimi durdurdu. Ben yanına gittim, yemeniz gerekiyor Ajda Hanım ıstakozları dedim. 'Yiyemem şekerim' dedi Ajda Hanım. Ben alerjisi var zannettim. “Aa keşke söyleseydiniz , başka şey yazılırdı” dedim.

Ajda Hanım baka sinirle döndü 'Şekerim bunu yemek için ıstakoz parçalayıcı, ıstakoz çatalı lazım! Nasıl yiyeyim?' dedi. Meğer bir de alet edavatı varmış. Tabii biz nereden bilelim o zamanlar. Çekim iptal! Çekemedik o gün. Bir de güzel fırça yemiştim, bilmiyorsan araştır diye!"