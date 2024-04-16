MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Istakoz krizi gündemdeydi! Armağan Çağlayan'ın Ajda Pekkan'la yaşadığı zorlu Istakoz anısı herkesi şaşırttı

Istakoz krizi gündemdeydi! Armağan Çağlayan'ın Ajda Pekkan'la yaşadığı zorlu Istakoz anısı herkesi şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 14:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Istakoz meselesi gündemdeyken ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da geçmişte Ajda Pekkan'la yaşadığı bir anıyı anlattı. Çağlayan, "Ajda Hanım 'Istakozları yiyemem' dedi, ben alerjisi var sandım ama konu farklıymış" ifadelerini kullandı.

Istakoz krizi gündemdeydi! Armağan Çağlayan'ın Ajda Pekkan'la yaşadığı zorlu Istakoz anısı herkesi şaşırttı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın 'ıstakoz' paylaşımı olay oldu. Bursalı, söz konusu paylaşım için kamuoyundan özür dilese de tepkiler bir türlü dinmiyor.

Eleştirilere yanıt vermişti! Bomba yorum: "Ural, babasının bile..." Eleştirilere yanıt vermişti! Bomba yorum: "Ural, babasının bile..."

Istakoz meselesi gündemdeyken ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, Twitter hesabından Ajda Pekkan'la ilgili eski bir ıstakoz anısını paylaştı.

ŞEBNEMB

"SENARYO GEREĞİ YEMELERİ GEREKİYOR"

Çağlayan yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Size bir ıstakoz anısı anlatayım mı? Yıllar önce dadı dizisini çekiyoruz. Konuk oyuncu olarak Ajda Pekkan gelecek. Ajda Hanım’ın oynayacağı sahnede ıstakoz yenilecek. Ben ıstakozları getirttim. Sofrayı prodüksiyona kurdurttum. Cillop gibi sofra. 3 ıstakoz var masada. Gözüm gibi bakıyorum, çekim başlamadan ıstakozların başına bir şey gelmesin diye. Senaryo gereği yemeleri gerekiyor ıstakozları...

DADISON

Çekim başladı. Ajda Hanım bir huzursuz. Yönetmen kulaklıktan yesin yesin diye bağırıyor. İşaret ediyoruz kendimizi paralıyoruz set arkasında asla yemiyor. Yönetmen çekimi durdurdu. Ben yanına gittim, yemeniz gerekiyor Ajda Hanım ıstakozları dedim. 'Yiyemem şekerim' dedi Ajda Hanım. Ben alerjisi var zannettim. “Aa keşke söyleseydiniz , başka şey yazılırdı” dedim.

Ajda Hanım baka sinirle döndü 'Şekerim bunu yemek için ıstakoz parçalayıcı, ıstakoz çatalı lazım! Nasıl yiyeyim?' dedi. Meğer bir de alet edavatı varmış. Tabii biz nereden bilelim o zamanlar. Çekim iptal! Çekemedik o gün. Bir de güzel fırça yemiştim, bilmiyorsan araştır diye!"

ARMAĞANSON

İlginizi Çekebilir

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

 Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

 Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

 Ömür boyu garantili Stanley termoslarda sepette indirim zamanı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda sepette indirim zamanı

 Çok satan, indirimdeki o robot süpürgeyi sizin için inceledik

Çok satan, indirimdeki o robot süpürgeyi sizin için inceledik

 Şimdi alın, kışa yatırım yapın! Columbia kalitesiyle tanışma zamanı

Şimdi alın, kışa yatırım yapın! Columbia kalitesiyle tanışma zamanı

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak dudağa görüntüleri olay olmuştu... Cansu Taşkın'dan açıklama gecikmediDudak dudağa görüntüleri olay olmuştu... Cansu Taşkın'dan açıklama gecikmedi
'Kocam terk etmedi' dedi! Bomba halini paylaştı'Kocam terk etmedi' dedi! Bomba halini paylaştı
TikTok'a girdi! İlk paylaşımı sosyal medyayı salladı TikTok'a girdi! İlk paylaşımı sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan ele
En Çok Okunan Haberler
Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Polis memuru silahını çekti, ortalığı kan gölüne çevirdi

Naci Görür'den kritik uyarı! 'Depremden daha fazla zarar verir'

Naci Görür'den kritik uyarı! 'Depremden daha fazla zarar verir'

Diyarbakır ve İstanbul'dan korkunç intihar görüntüleri!

Diyarbakır ve İstanbul'dan korkunç intihar görüntüleri!

İran saldırısı sonrası sıra İsrail'e geçti: Nükleer tehdit açıklandı!

İran saldırısı sonrası sıra İsrail'e geçti: Nükleer tehdit açıklandı!

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

Benzinin 45 lira olmasının sorumlusunu böyle haykırdı

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

Bunalıma girince akrep yiyerek intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.