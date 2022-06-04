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  4. İstanbul Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Dere siyah akıyor

İstanbul Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Dere siyah akıyor

04.06.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dere suyunun siyahlaşması vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Derenin bir kısmının tarım yapılan arazilerin ortasından geçtiği görüldü.

İstanbul Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Dere siyah akıyor

Hadımköy Mahallesi Hadımköy Caddesi kenarında bulunan derenin suyu iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle zaman zaman siyahlaşmaya başladı. Derenin bir kısmının tarım arazilerinin ortasından geçtiği belirtilirken koyu renk akan dere dron ile havadan görüntülendi. Derenin ilerleyen kısımlarında tarım arazilerinin ortasından geçtiği görüldü. Vatandaşları tedirgin eden görüntünün nedeni için Arnavutköy Belediyesi ekipleri alana gelerek incelemelerde bulundu.

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'MAHSULLER YETİŞMİYOR VE HAYVANLAR ZEHİRLENEBİLİYOR'

Dere kenarında bulunan arazide tarım ürünleri yetiştiren Mutlu Aslanhan, “Ben 7-8 yıldır burada yaşıyorum. Site sakinleri devletin izin vermiş olduğu arazilerde mahsuller yetiştiriyorlar kendilerine uğraş olması için. Bu dereden de su alıyoruz ve hayvanlar da su içiyor. Son bir veya iki aydır dere siyah akmaya başladı. Mahsuller yetişmiyor ve hayvanlar zehirlenebiliyor. Hafta sonları sıklıkla ama hafta içi de oluyor. Biz buradan su çekiyorduk ama artık kullanmıyoruz zarar veriyor mahsullere, evimizden su getiriyoruz artık. Bazı site sakinleri şikayetçi olmuşlar belediye görevlileri geldi ne çıkacak bilmiyorum” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
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