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İstanbul Bakırköy'de pitbull dehşeti! Caddede yürürken saldırdı

25.08.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de pitbull dehşeti yaşandı. Caddede yürüyen bir kişi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Ahmet D. kanlar içinde kaldı.

İstanbul Bakırköy'de pitbull dehşeti! Caddede yürürken saldırdı

Olay, 20 Ağusts günü 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin garaj kapısının önünden geçen Ahmet D'ye orada bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ahmet D, saldırıda bacağından ciddi şekilde yaralanırken, ihbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı Ahmet D, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Köpeğin sahibi oldukları belirtilen iki kişi, Şenlikköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (AA-DHA)

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Bakırköy Pitbull

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