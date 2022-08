İstanbul Bilgi Üniversitesi, ASU ile iş birliğini geliştirmek amacıyla uluslararası toplantı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Öğrenci deneyiminde yeni küresel olanaklar sunmaya hazırlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ), ABD'nin önde gelen üniversitelerinden ASU ile kurduğu akademik işbirliğini geliştirmek, iş birliği kapsamında atılacak yeni adımlar konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve yakın zamanda Can Eğitim Grubu bünyesine katılan Doğa Koleji'nin ASU'nun k12 eğitim modelinden ilham alınarak oluşturulacak yeni eğitim yapılanması için bir yol haritası çizmek amacıyla santralistanbul kampüsünde uluslararası bir toplantı gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, eşi Cheryl Flake ve ABD İstanbul atanmış Başkonsolosu Jonathan Henick'in ağırlandığı toplantıya İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Can, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcıları Mehmet Can ve Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı ve Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç katıldı. Arizona State Üniversitesi Başkanı Michael Crow ise toplantıya çevrim içi olarak bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, ASU ile iş birliği kapsamında hayata geçirilecek yeni uygulamaları ve üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerini paylaştı.

Parlakçı, "Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yüzde 1'lik dilimde bulunan Arizona State Üniversitesi ile Türkiye'deki en kapsamlı uluslararası akademik iş birliğini hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle uluslararasılaşma stratejimizde yeni bir atılım yaptık. İş birliğimizi eğitim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni hedeflerle geliştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ASU iş birliğiyle öğrenci deneyiminde yeni küresel olanaklar sunacaklarını belirten Parlakçı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize belirli programlarımızda İngilizce dil yeterliliğini ve gerekli başarı koşulunu sağladıkları takdirde öğrenimlerinin ilk 3 yılını BİLGİ'de, son yılını ise ASU'da tamamlayarak BİLGİ diplomasının yanı sıra ASU diplomasıyla mezun olma olanağı sunuyoruz. Lisansüstü alanında bu alanda önümüzdeki dönemde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. İşletme fakültemizde dünyanın en iyi küresel liderlik ve yönetim okullarından ASU'ya bağlı Thunderbird School of Global Management, Mimarlık Fakültemizde ise ASU-Herberger Institute for Design and the Arts (HIDA) iş birliğiyle 4+1 diploma programları sunacağız. Bu programlarda öğrencilerimiz lisans öğrenimlerinin son yılında ASU'dan alacakları yüksek lisans dersleri ile lisansüstü eğitimlerini ASU'da sürdürme olanağına sahip olacak. Bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ABD'de 3 yıllık çalışma izni veren Opsiyonel Uygulama Eğitim'e başvurabilecekler. Önümüzdeki süreçte İletişim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile Hukuk Fakültelerimizde de benzer bir uygulamayı hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

ASU iş birliğiyle BİLGİ'de online eğitimi güçlendirecek uygulamaları hayata geçirdiklerini bildiren Parlakçı, "BİLGİ, Türkiye'de açtığı ilk online e-MBA programıyla 20 yılı aşkın zamandır uzaktan eğitimde öncü bir konumda. Bu konumumuzu ASU iş birliğimizle güçlendirdik. Online programlarında en iyi öğrenme deneyimini sağlamak amacıyla en gelişmiş 125'i aşkın teknolojiyi ve yaratıcı öğrenme tekniklerini kullanan ASU ile yaptığımız iş birliği kapsamında BİLGİ programlarının müfredatı ASU'da okutulan 2.000'e yakın online dersin içeriğiyle güçlendiriliyor. Bu kapsamda öğrencilerimize sertifika programları sunmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

- Doğa Koleji'nde ASU'nun k12 eğitim modeli örnek alınacak

Verilen bilgiye göre, yakın zamanda Can Eğitim Grubu bünyesine katılan Doğa Koleji'nin eğitim yapılanması için ASU'nun k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Yeni eğitim modelinde Doğa Koleji'nde yabancı dil eğitimi güçlendirilerek uluslararası öğrenci değişimi olanakları sunan bir eğitim modeli geliştirilecek.

İş birliği kapsamında hayata geçirilecek ASU Dijital Hazırlık Çift Diploma Programı ile Doğa Koleji öğrencilerine AdvancED, NACC ve College Board tarafından akredite edilmiş 45'ten fazla ABD lise ders içeriği olan bir k-12 çevrim içi müfredatı sunulacak. Program ile öğrencilerin belirli alanlarda akademik çalışmalarını ilerleterek üniversite yaşamına daha hazırlıklı başlaması ve yurt dışında üniversitelere erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.