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  4. "İstanbul Birnokta" dergisinden şair Süleyman Çelik için özel program

"İstanbul Birnokta" dergisinden şair Süleyman Çelik için özel program

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.01.2020 23:38 | Son Güncelleme

"İstanbul Birnokta" dergisinden şair Süleyman Çelik için özel program

İSTANBUL (AA) - Üsküdar merkezli aylık edebiyat dergisi "İstanbul Birnokta" tarafından şair ve yazar Süleyman Çelik için "20. Yılında Bir Nokta ve Bir Şairin Seyir Defteri" etkinliği düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte ilk olarak ressam Bünyamin K'nın Çelik'in son kitabı, "Aşkla Git" için çizdiği resimlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Ardından Kemal Bağırlar ve şair Nurettin Durman tarafından Süleyman Çelik'in şiirleri okundu.

Derginin genel yayın yönetmenliğini yürüten Resul Tamgüç, yaptığı konuşmada Çelik'in, edebi yönünü anlattı.

Çelik'in şiirlerinin ele alındığı, "Bir Şairin Seyir Defteri" adlı panelde ise Şair Arif Dülger, Çelik'in şiirlerini dostluk kavramı üzerine kurduğunu belirtti.

Süleyman Çelik'le üniversite yıllarında ev arkadaşlığı yaptıklarını anlatan Dülger, "O dönemde şiire olan ilgimiz, bizi birçok yerde bir araya getirdi. Kardelen ve Düş Çınarı dergilerinde başlayan müşterekliğimiz, bugün de Birnokta dergisinde devam etmekte. 1994'te de bir dönem radyoculuk maceramız oldu." ifadelerini kullandı.

Şair Hüseyin Akın da Süleyman Çelik'in ilk kitabını 1991'de okuduğunu ve Çelik'in şiirini o günden beri takip ettiğini söyledi.

Akın, Çelik'in şiirde çok büyük meseleleri çok yalın ifadelerle anlatabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlara çok nahif, çok saf ve berrak şekilde şiirler aktarıyor. İçerisinde zorlama beylik laflar, zoraki kelimeler asla bulamazsınız. Onun şiirini Ziya Osman Saba ve Behçet Necatigil arası bir yerde görüyorum. Serin yaz akşamlarından, tanklara dur diyen öfkeye kadar birçok duyguyu bulabilirsiniz şiirlerinde. Şiirinde değiştirme bir duygu söz konusu değil, inanmak da bilmek de içinde derin bir sessizlik barındırır, onun dizelerinde. Süleyman Çelik şiirlerinin yeterli derecede incelenmediğini düşünüyorum. Onun şiiri hakkında doktora ve yüksek lisans tezleri yapılması gerekir."

Şair Sıddık Ertaş ise Süleyman Çelik şiirinin bu topraklara her bakımdan bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu medeniyetin bugünkü çocukları olarak belli bir dönemde kendi öz değerlerimizden bir kopuş yaşadık. Atalarımızdan koparıldık, kendi toplumumuza ve toplumsal değerlerimize yabancılaştırıldık. Bu ortamda Çelik, şiirleriyle bizlere ümit oluyor. Onun bu topraklara bağlılığı bizi kendimize getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şair Süleyman Çelik ise etkinliğin düzenlenmesinin kendisini memnun ettiğini kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra, "İstanbul Birnokta" dergisinin Genel Yayın Danışmanı Mürsel Sönmez, Çelik'e hediye takdim etti.

Etkinliğe, derginin okuyucularının yanı sıra şair, yazar, edebiyatçı ve fikir adamları katıldı.

Bu arada, derginin yazar ve şairlerinin Süleyman Çelik'e sürpriz olarak çıkardığı "Süleyman Çelik Özel Sayısı"nda, Çelik'i tanıyan yazar ve şairlerin onunla ilgili yazıları, değerlendirmeleri ve eleştirilerinin yanı sıra şairin birçok eski fotoğrafı da yer aldı.

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