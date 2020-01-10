"İstanbul Birnokta"dan Süleyman Çelik için özel program

Sönmez, edebiyatın her sanatçının doğasından kaynaklanan, kendisine mahsus duyuşun ve düşünüşün tecellisi olduğunu söyledi.

"Bir Şairin Seyir Defteri" adıyla düzenlenecek panelde şair Arif Dülger, Hüseyin Akın ve Sıddık Ertaş, Süleyman Çelik'in edebi yönünü ele alırken, Çelik'in son şiir kitabı "Aşkla Git" için ressam Bünyamin K. tarafından çizilen resimler de program kapsamında sergilenecek.

Genel yayın yönetmenliğini iki yıldır Resul Tamgüç'ün sürdürdüğü dergi, "20. Yılında Birnokta ve Bir Şairin Seyir Defteri" adlı vefa gecesini Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

İSTANBUL (AA) - Bu yıl başında okuyucuyla buluşan son sayısını şair ve yazar Süleyman Çelik'e ayıran Üsküdar merkezli aylık edebiyat dergisi "İstanbul Birnokta", derginin kurucularından olan Çelik için özel bir gece düzenleyecek.

Yaşanılan yüzyılın başında edebiyat alanında da insanı markalaştırma çabasının hakim olduğunu aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"İnsanları markalaştırarak belli mesajlar kitlelere ulaştırılmaya çalışılıyor. Belli bir düşünceyi ve siyaseti yaygınlaştırabilmek için meşhur edilmiş insanlar üzerinden yürünüyor. Bu da bireylerin özgürlüğü ve özgünlüğünü yok edici bir tektipleşmeye doğru gidiyor. Edebiyatın seri üretimi olmaz, tek tipleştirilmesi olmaz. Bu bağlamda insanın kendisinin marka olamayacağını ürünün bir marka olacağını savunuyoruz. İnsanı ürünleştiren, markalaştıran zihniyet bize ters. Ancak tabii ki eserle eserin sahibi arasında kurulacak ilişkiye de soğuk bakmıyoruz."

Sönmez, son sayıda da insanı markalaştırmayı değil, insanların yaptığı işleri ilgililere duyurmayı amaçladıklarını belirterek, "Nitelikli ve artık rüştünü ispat etmiş yazar ve şairlerimizin adlarının bir nevi altlarını çiziyoruz bu sayılarla. 'Bakın bu insanlar bizim dergimizin de itibar ettiği isimlerdir, bu ülkede böyle insanlar vardır. İyi işler yapan bu insanların yazdıklarına, çizdiklerine yönelmeniz sizin için güzel olacaktır.' Yalın ve doğal mesajı bu." ifadelerini kullandı.