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  4. İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

2019 yılında ‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni ziyaretçilerle buluşturan İstanbul Cezeri Müzesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü’ne layık görüldü.Anadolu’nun en büyük icatçısı Cezeri’nin 13.

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

2019 yılında ‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi’ni ziyaretçilerle buluşturan İstanbul Cezeri Müzesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Anadolu’nun en büyük icatçısı Cezeri’nin 13. yüzyılda yazdığı Kitab-ül Hiyel’deki uygun ve çalışır vaziyette üretilen makinelerini ziyaretçilere sunan İstanbul Cezeri Müzesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi ile birlikte büyük bir başarı elde eden İstanbul Cezeri Müzesi, modern mekaniğin atası kabul edilen ve Artuklu Sarayı’nın 26 yıl başmühendisliğini yapan Cezeri’nin makinelerini, Şubat-Ağustos 2019 tarihleri arasında UNİQ Expo’da ziyaretçilerle buluşturdu. Bilimle sanatı bir bütün halinde yansıtan sergi, 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.
“15 senelik titiz bir çalışmanın mirası”
30 Aralık 2019 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri” takdim törenini açılış konuşmasında, bilim insanlarının en büyük miraslarının geride bıraktıkları çalışmalarının, araştırmalarının topluma sağladığı fayda ve yetiştirdikleri öğrenciler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri sahiplerine takdim etti. Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü’nü alan İstanbul Cezeri Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Selami Çalışkan törenden sonra yaptığı açıklamalarda, “15 senelik titiz bir çalışmanın mirası olan sergimizi Şubat 2019’da hayata geçirdik ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Makine mühendisi olan babam Durmuş Çalışkan’ın katkılarının, emeğinin karşılığını aldığı, ülkemizin en güzel bilim müzesinin böylesine bir ödülle onurlandırılması bizim için gurur kaynağı oldu” dedi.
Sergi küratörü Mehmed Ali Çalışkan ise, “Cezeri gibi bir değeri sahiplenmek, mekaniğe kazandırdığı tüm yenilikleri ziyaretçilerle buluşturmak ve adını daha fazla duyurmaya vesile olmak bizim için büyük bir onur. Bugün aldığımız bu güzel ödülü başta babam Durmuş Çalışkan olmak üzere birlikte yürümekten keyif aldığımız ve bize destek veren tüm paydaşlarımız adına aldığımızı belirtmek isterim. Sergimizi merak eden ve taçlandıran tüm ziyaretçilere ise İstanbul Cezeri Müzesi adına teşekkür ederim” dedi.
İstanbul Cezeri Müzesi, 18 Ocak - 3 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da ikinci sergisini gerçekleştirecek.

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