İstanbul'da ablasını öldüren Bilal Takır'ın cezası müebbet hapis cezasına çevrildi

Güngören'de, ablasını öldüren sanık Bilal Takır, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Takır ile avukatı katıldı.

"HAYATTA KALMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"



Son sözü sorulan sanık Bilal Takır, ölen kişinin ablası olduğunu, 1,5 yıldır cezaevinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Ölmüş olduğunu bilsem niye ona sonrasında mesaj atayım." diye konuştu.

"OLAY BİR ANDA OLDU"



Bu olayın bir namus meselesi olmadığını savunan sanık Takır, "Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm." dedi.

CEZASI MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık Bilal Takır'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Haziran 2018'de Güngören'de maktul Hatice Uzun'un doğal gaz borusuna bağlanmış iple kendisini astığının ihbar edildiği anlatılarak, olay yerine giden polisin incelemesinin ardından olayı "şüpheli ölüm" olarak kaydetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.