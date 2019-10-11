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İstanbul'da ablasını öldüren Bilal Takır'ın cezası müebbet hapis cezasına çevrildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören'de ablasını öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Bilal Takır'ın cezası, mahkemedeki iyi hali dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

İstanbul'da ablasını öldüren Bilal Takır'ın cezası müebbet hapis cezasına çevrildi

Güngören'de, ablasını öldüren sanık Bilal Takır, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Takır ile avukatı katıldı.

"HAYATTA KALMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Son sözü sorulan sanık Bilal Takır, ölen kişinin ablası olduğunu, 1,5 yıldır cezaevinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Ölmüş olduğunu bilsem niye ona sonrasında mesaj atayım." diye konuştu.

"OLAY BİR ANDA OLDU"

Bu olayın bir namus meselesi olmadığını savunan sanık Takır, "Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm." dedi.

CEZASI MÜEBBET HAPSE ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Takır'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Haziran 2018'de Güngören'de maktul Hatice Uzun'un doğal gaz borusuna bağlanmış iple kendisini astığının ihbar edildiği anlatılarak, olay yerine giden polisin incelemesinin ardından olayı "şüpheli ölüm" olarak kaydetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Maktul Uzun'un şüpheli ölümü üzerine sanık Bilal Takır'ın 2 Temmuz 2018'de 155 ihbar hattını arayarak "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın." dediği ve olay yerine giden polislerce sanığın yakalandığı ifade edilen iddianamede, maktul Hatice Uzun ile sanık Bilal Takır’ın kardeş oldukları kaydedilmişti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Bilal Takır, ablasının eşi olan O.U.'nun kendisini aradığını, "ablasının başka erkeklerle ilişkisi olduğuna dair fotoğraflar gösterdiğini ve boşanmak istediğini" söylediğini aktararak, bunun üzerine ablasının kaldığı eve gittiğini anlatmıştı. Ablası Hülya Uzun ile aralarında tartışma çıktığını, istemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablasının boğaz kısmını iki eliyle sert bir şekilde sıktığını anlatan Takır, bir süre sonra hareketsiz bir şekilde yere yüzü koyun düşen ablasının hareket etmediğini ve nefes almadığını ifade etmişti.

İddianamede, sanık Bilal Takır'ın, "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Güngören aldatma

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