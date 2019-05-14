İstanbul'da akbil ve su fiyatında indirim teklifi İBB Meclisi'nde kabul edildi

Yapılan tekliflerin ardından konuşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Bu ülke hepimizin. Gidecek başka bir yerimiz yok. Kimse, kimsenin ne yediğine, karışmasın. CHP de bu noktaya geldiyse bu başarı AK Parti'nindir. Bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca sadece CHP Atatürk'ü sahiplenmekten kurtulsa ve O'nun toplumun ortak değeri olduğunu kabul ederse, hiçbir mesele kalmayacak. Bu geleneği başlatan AK Parti'dir. Toplu ulaşımın ücretsiz olmasını sağlayan AK Parti belediyeciliğidir." diye konuştu.

Ardından su faturalarında "hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarife modeline geçilmesi" önerisi sunuldu. AK Parti grubu tarafından sunulan teklifte, 'Hali hazırda uygulanan hane bazlı tarifeden kişinin günlük ihtiyacına göre kademe belirleyen ve birim fiyatında yüzde 40 indirim ön görülüyor.

AK Parti grubu öncelikle nisan ayındaki toplantıda tartışma konusu yapılan öğrencilerin aylık mavi kart indirimini gündeme getirdi. Bu amaçla, İstanbul genelinde öğrenim gören öğrencileri desteklemek ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla 85 lira olan öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 liraya düşürülmesi için teklifte bulunuldu.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında, AK Parti ve CHP grupları tarafından toplu ulaşım ve su fiyatında indirim teklifleri yapıldı.

CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise yaptığı konuşmada, AK Parti'yi muhalefet olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Muhalefet dersini gerçekten çok iyi çalışmış. Çok ciddi teklifler gündeme getirdiler. Önceki dönemde Hakkı Sağlam arkadaşımız pek çok konuyu gündeme getirirdi. Bugün de Faruk Bey, çok konuyu gündeme getirerek Hakkı Sağlam'ı aratmadı. 'Her şey çok güzel olacak' demiştik. Oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun esintisi bile yetti. 23 Haziran'dan sonra bu iş esintiye döner. 25 sene sonra da olsa İstanbul halkına ucuz toplu ulaşım sağlamak için girişimde bulundukları için AK Parti grubuna da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bağımlılıkla ilgili teklifleri için de teşekkür ediyorum."

Tekliflerin sunulması ve yapılan konuşmaların ardından İBB Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, önerileri oyladı. Tüm indirim önerileri oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

İMAMOĞLU'NDAN AK PARTİLİLERE TEŞEKKÜR

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, su ve ulaşımdaki indirim projelerinin İBB Meclisi'nde gündeme alınmasının ve kabul edilmesinin ardından sosyal medyadan İBB Meclisi'ndeki CHP'lilere ve AK Partililere teşekkür etti.